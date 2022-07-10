نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب اثبات كيدية بلاغ تغيب الكتروني عبر موقع وزاره الموارد البشرية بالخطوات وتعرف علي الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب اثبات كيدية بلاغ تغيب تعتبر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة. والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة. كما تم الإعلان عن تلك الخدمه الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان حديثا عن لعديد والكثير من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي يتم الحصول عليها أيضا من المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية خدمه تعديل شهاده المنشأ من موقع وزاره التجارة وتعرف علي رسوم وخطوات تنفيذ الخدمه الكترونيا. كما تم الإعلان أيضا عن الاستعلام عن معلومات الاستقدام عبر منصه ابشر بالخطوات وتعرف علي الخدمه بالتفصيل. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الضوابط والشروط التي أعلنت عنها الوزارة. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه والحصول عليها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة من خلال المقالة الأتية.

طلب اثبات كيدية بلاغ تغيب

أعلنت الوزارة عن الخدمه والتي تمكن العامل أو من ينوب عنه من التقديم بطلب لإثبات الكيدية بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. كما أشارت الوزارة أيضا انه عند عدم التجاوب مع خدمه طلب اثبات كيدية بلاغ تغيب في الوقت المحدد له يتم متابعه الطلب والتصعيد من خلال صفحه العمل الخاص به.

شروط اثبات كيديه بلاغ تغيب

كما أعلنت الوزارة أيضا عن اهم الضوابط والشروط التي يجب معرفتها عن طلب الخدمه الكترونيا. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال الأتي :

يجب أن لا يكون قد مر علي البلاغ مده عام من تقديمه من المنشأة ضد العامل.

لا يمكن تقديم طلب لبلاغ تم رفضه سابقا من إدارة بلاغات التغيب.

لا يتم تقديم اكثر من طلب لنفس البلاغ المقدم.

خطوات اثبات كيديه بلاغ تغيب

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الوزارة عن طريقه وكيفيه تقديم طلب اثبات كيدية بلاغ تغيب عبر موقعها الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :