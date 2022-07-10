نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة تمنح في عيد الاضحي تمويل شخصي طارئ يصل الي 5000 ريال سلفة بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة الالكترونية دايما جنبك وتعمل على مساعدتك في تيسير أي قرض ممكن تحصل عليه . قمنا في مقالاتنا السابقة بشرح ماهي منصة سلفة والتي تم انشائها فور انتشار فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع . وقد أضر باقتصاد البلاد والذي قامت بمراعاة ذلك المملكة العربية السعودية في حل تلك الازمة . وذلك لمساعدة ابنائها المواطنين والمواطنات السعوديين في سد احتياجاتهم الشخصية والاساسية لكل منزل . واذا كان يمتلك المتقدم مشروعا يمكنه مساعدته فيه من خلال الحصول على هذا القرض . وذلك من خلال تيسير قرض طارئ سهل وبسيط ولا يحتاج إلى وجود كفيل . وكذلك يمكنك الحصول عليه دون أن يقوم المواطن السعودي بتحويل راتبه . وايضا تيسيرا على المواطنين يمكنك التسجيل بشكل إلكتروني . وذلك دون الحاجة الى الذهاب الى بنوك مصرفية لكي تتمكن من الحصول على قرضك . وعن عن التساؤلات التي قد اثيرت من قبل المواطنين . ماهو مقدار مبلغ القرض وماهي المدة التي يمكن سداده بدون تعقيدات . نجيب على هذا التساؤل بأن منصة سلفة تمنح القرض الذي يبدأ من مبلغ 1000 ريال سعودي وحتى يصل الى مبلغ 5000 ريال سعودي . أما عن مدة التقسيط فنحب أن نجيب بطريقة مباشرة وهي انك كمتقدم يمكنك تحديد المدة التي يمكنك السداد بها والتي تصل معك الى عدد 6 اشهر . وتتعامل منصة سلفة بهامش ربحي تنافسي وسلس . أما عن شرعيتها فإن منصة سلفة منصة حكومية تم اعتمادها من قبل البنك المركزي السعودي . وكذلك وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها في كافة تعاملاتها التمويلية والخدمات المقدمة منها يمكنك التسجيل بأسهل طريقة في منصة سلفة بالخطوات الاتية أولا / في البداية يقوم المواطن السعودي المتقدم على السلفة بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية.

ثانيا / ومن ثم عليه القيام بعملية تسجيل الدخول لكي يتمكن من حصوله على التمويل من خلال إدخال بياناته الشخصية على المنصة بصورة صحيحة وبدون أن يشوبها أي خطأ أو عوار يفسد عملية التسجيل .

ثالثا / أما بعد على المتقدم الدخول على أيقونة مدون بها طلب تمويل والتي من خلالها يختار المواطن السعودي المتقدم مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه من مبلغ 1000 ريال حتى 5000 ريال سعودي .

رابعا / ومن ثم على ذات الايقونة الخاصة بطلب التمويل الضغط على مدة السداد الذي تناسب ظروفه الاقتصادية والمعيشية.

خامسا / واخيرا التأكيد علي اختيار التمويل بالضغط على الموافقة وينتظر موافقة التمويل في غضون ربع ساعة . نتمني لكم دوما من خلال موقعنا موقع ثقفني عيد اضحي مبارك علي الامة الاسلامية والعربية ولكم منا دوام النجاح والتوفيق .

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