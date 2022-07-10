حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة استحقاق الدعم ca.gov.sa بالسعودية

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عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة مقدار الدعم المالي المستحق صرفه من برنامج حساب المواطن بالمملكة، وقد أعلن عنها البرنامج منذ أيام قليلة مضت بعد فتح باب التسجيل بالبرنامج بناء على أوامر ملكية صادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتخصيص مكرمة ملكية تقدر ب 8 مليال ريال سعودي لدعم البرنامج، كما خصص ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان أكثر من 20 مليار ريال سعودي لدعم كلًا من برنامجي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن دعمًا للمواطن السعودي لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية.

خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية ومعرفة قيمة الاستحقاق 2022

بناء على ما سبق ذكره فقد أوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي تويتر من خلال انفجراف خطوات استخدام الحاسبة التقديرية لمستفيدي الدعم وحساب المبلغ المالي المستحق صرفه للمواطن وهي كالتالي:

أولًا الولوج إلى بوابة برنامج حساب المواطن الإلكترونية الرسمية.

الإلكترونية الرسمية. كذلك قم بالنقر على أيقونة الحاسبة التقديرية الإلكترونية.

يلي ذلك الضغط على خانة حالتك ، ومن ثم النقر على اختيار احسب .

، ومن ثم النقر على اختيار . في النهاية ستفتح شاشة مدون بها المبلغ المالي المستحق للصرف بشكل تقديري.

شروط حساب المواطن الجديد 1444 بالسعودية

كما وجب التنويه أن من أبرز الشروط الواجب توافرها بالمواطن السعودي لاستحقاق دعم برنامج حساب المواطن هي نفس شروط التسجيل القديمة ونذكرها في التالي:

أولًا أن يكون طالب الدعم مواطن سعودي الجنسية. كذلك شرط أن يكون طالب الدعم مقيم اقامة كاملة على أراضي المملكة العربية السعودية وألا تتجاوز فترة مكوثه خارج المملكة 90 يوم. شرط ارسال مستندات وبيانات صحيحة وأن تتطابق تمامًا مع الأصول الموجودة بالجهة الرسمية التابع لها المواطن. أيضًا تستحق الدعم كل امرأة سعودية متزوجة بغير سعودي منطبقة عليها شروط أهلية الاستحقاق. كذلك تستحق الدعم الأرامل والمطلقات السعوديات المنطبقة عليهن شروط الدعم. كما يستحق الدعم المواطن السعودي من ذوي الاعاقة التي تمنعه عن أداء عمل بشكل طبيعي. يلي ذلك يمنع من الدعم كل من أقام باحدى دور الرعاية بالمملكة وكل من هو متواجد بالسجون بالمملكة. في النهاية لا يستحق الدعم من يمتلك نشاط تجاري وله سجل تجاري.

صرف حساب المواطن الدفعة 57 شهر أغسطس 2022 دفعة محرم 1444

إضافة لما سبق فإن موعد استحقاق الدفعة الجديدة للدورة 57 شهر محرم 1444 سيتم صرفها بمشيئة الله يوم الأربعاء 12 محرم 1444 الموافق 10 أغسطس 2022 لكافة المستحقين مكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق بالسعودية، وهو الموعد الشهري الرسمي للصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي سواء للمسجلين قديمًا أو الجدد ويخالف هذا الموعد بيوم قبل أو يوم بعد، في حال وافق يوم 10 في الشهر الميلادي موعد اجازة رسمية أو أعياد.

رابط تسجيل جديد حساب مواطن 1444 ca.gov.sa السعودية

في الختام نوضح بالخطوات طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن وفق ما أعلنه الحساب الرسمي للبرنامج الحكومي على تويتر كالتالي: