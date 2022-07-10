كم هو الحد المانع حساب المواطن 1443/1444 وحد الإعفاء من التناقص من موقع ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة كم هو الحد المانع حساب المواطن 1443/1444 بالتزامن مع الإعلان عن صدور أوامر ملكية جاءت من جانب خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام الأخيرة بعودة التسجيل في حساب المواطن السعودي من جديد بعد فترة كبيرة من الانقطاع، فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل عدد كبير من المواطنين والمستفيدين من الدعم لكي يتم التعرف على الكثير من الأمور التي تتعلق بحساب المواطن، ومن بينها هو التعرف على الحد المانع لحساب المواطن 1443، وسوف نرصد من خلال هذه السطور تفاصيل الحد المانع حساب المواطن 1443 وما هو حد الإعفاء من التناقص.

كم هو الحد المانع حساب المواطن 1443/1444

وقد حدد برنامج حساب المواطن السعودي الحد المانع للحصول على الدعم والذي يختلف من أسرة لأخرى، وقد جاء الحد المانع وحد التناقص على النحو التالي.

بالنسبة للمستفيد الأساسي يكون مقدار الدعم هو 100% من الاستحقاق الخاص بالفرد المُستقل، في حين يتم تحديد الحد المانع ليكون 300، كما يكون حد الإعفاء ما التناقص على نحو 100% من الاستحقاق الخاص بالفرد المُستقل.

كما نجد أن التابعين الذين يبلغون 18 عام فأكثر يكون قيمة ومقدار الدعم الخاص بهم على نحو 50% من الاستحقاق الخاص بالفرد المُستقل، فيما يكون الحد المانع هو 300، ويكون حد الإعفاء من التناقص هو 50% من الاستحقاق الخاص بالفرد المُستقل

المستفيد قيمة الدعم الحد الأدنى للاستحقاق حد الإعفاء من التناقص المستفيد الأساسي 100% من الاستحقاق 300 100% من الاستحقاق التابعين البالغين 18 عام فأكثر 50% من الاستحقاق 300 50% من الاستحقاق التابعين البالغين أقل 18 عام 30% من الاستحقاق 300 30% من الاستحقاق ا

كم الحد المانع لحساب المواطن 1444

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي

ويمكن لكافة المواطنين التسجيل للحصول على دعم برنامج حساب المواطن السعودي بعد التأكد من توافر كافة الشروط التي تم تحديدها، ويتم التسيجل إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم التوجه مِنصة حساب المواطن الإلكترونية مباشرة.

ومن ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.

يتم اختيار أيقونة التسجيل في حساب المواطن.

يتم إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية، ثم إرفاق تاريخ الميلاد “هجري”، وكذلك يتم تدوين رقم الجوال.