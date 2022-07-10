نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي سريع 300 ألف ريال بدون تحويل الراتب بإجراءات ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي للأفراد، يبحث الكثيرون عن طريقة ما تساعدهم في الحصول على مبلغ مالي يساعدهم في تحقيق متطلباتهم وبناء عمل خاص بهم، أو دفع المصاريف الدراسية للتعليم أو ترميم منزل أو شراء سيارة ما، ومن خلال التمويل يستطيع الفرد أن يقوم بسداده بقسط شهري بسيط مناسب للدخل الشهري التابع له أو الراتب التقاعدي، ويفضل البعض أن لا يقوم بتحويل الراتب إلى البنك والبعض الأخر يقوم باختيار تحويل الراتب وهذا البند قليل تواجده في البنوك والشركات السعودية، لذلك قامت بعض من البنوك والشركات بتوفير هذا الاختيار لراحة العملاء وحصول كل فرد على ما يريد بدون عناء أو تعب.

قرض شخصي بدون تحويل راتب

متوفر لك أن تحصل على تمويل شخصي بدون تحويل راتب لجميع الأفراد الموظفين، 3 سيارات بأرخص قسط شهري، وأن يكون التمويل بفترة سداد تستمر حتى 60 شهرا على أن يراعي السداد كل شهر بقسط مالي بسيط وفق بعض الاختيارات والمتطلبات والراتب الشهري، ولذلك فأن هناك عروض تمويلية للتمويل الشخصي حتى يستفيد أكبر عدد من الأفراد بقرض مالي بإجراءات بسيطة وسهولة ويسر، فلجميع محدودي الدخل يمكنهم الحصول على التمويل بهامش ربح تنافسي، تمويل شخصي حتى 2 مليون ريال، وإذا لم يعجبك هذا التمويل الشخصي فيمكنك اختيار التمويل الأمثل لك والمناسب من خلال برنامج جدول مقارنة المنتجات ومتوفر في البنك تقم من خلاله بالإجابة على بعض الأسئلة البسيطة حتى يتم إعطائك التمويلات المناسبة لك.

شروط الحصول على القرض

التمويل متاح للمواطنين السعوديين.

لا يقل السن عن 23 عاما.

لموظفي البنوك بدون تحويل راتب.

بتحويل الراتب لمن غير ذلك.

يكون على رأس العمل بفترة عام قبل طلب القرض.

الراتب لا يقل عن 10 ألف ريال.

لا تتخطى الالتزامات الأخرى عن 33%.

طريقة التقديم لطلب التمويل

تقوم بالتقديم لطلب التمويل أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الرياض، سيارة مستعملة موديل 2020، أو التحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001242020 واختيار التمويل الشخصي بدون تحويل راتب وتعبئة نموذج طلب التمويل، وإحضار الوثائق المطلوبة من خطاب تعريف بالراتب وكشف حساب بنكي، وصورة من الهوية الوطنية أو صورة الإقامة للمقيمين، وسوف يتم الرد عليك بعد التأكد من الأهلية وموافقة الشروط المعلن عنها معك، وسوف تحصل على تمويل شخصي بمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال بكل سهولة ويسر.