نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم الحكومة السعودية دائماً الي الإعلان عن وظائف شاغرة للسعوديين وأيضاً الوافدين الي المملكة العربية السعودية بهدف الإقامة والعمل، وذلك وفقاً لرؤية المملكة لعامها 2030 م والاتقاء بمستوى المعيشة، فقد أعلن صندوق الاستثمار العام عن توافر وتوافق العديد من الوظائف بتوافر شروط وضوابط محددة، فهنا نوضح لكم بعض الوظائف التي يوفرها مع توضيح ضوابط التسجيل.

وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودية 2022

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في يوم الإثنين 4 يوليو عن توفر وظائف إدارية للمتخصصين في الشئون الدولية وشئون التقدم كما يلي:

الوظيفة: مساعد أول متخصص للشئون الدولية.

خطوات التسجيل: بأمر ملكي يعاد فتح التسجيل في حساب المواطن ، شروط أهلية برنامجه.

وصف الوظيفة: تغطية إعلامية كافية لأنشطة الندوق مع تطويرها. ترتيب المواد الإعلامية. يراجع المحتوى المطور. يقوم بالتوفيق بين انشطه الاتصالات والعلاقات العامة مع الشركات. إنشاء علاقات دولية إعلامية. إدارة العلاقات العامة.



الوظائف الحكومية

يعلن الصندوق عن توافر وظائف لحملة بمختلف التخصصات (خبرة متوسطة)

الشروط المطلوبة: خبرة متوسطة بمجال العمل. العمل من أجل تحقيق نجاح على المستوى المحلى والدولي. العمل على تحقيق أهداف الصندوق. تحقيق التطوير و التميز. اللباقة في التعامل مع المشكلات. يلتزم بقيم صندوق الاستثمار مع تحمل المسئولية في حالة الإخفاق. يتابع التطور والتغيير. يتعامل مع التغييرات الناشئة عن الرقمنة.



صندوق الاستثمارات العامة

هو مؤسسة الثروة السيادية السعودية تأسست سنة 1971م وهو من أكبر الصناديق الدولية ويأتي في المركز السابع وتصل قيم أصوله إلى 430 مليار دولار، ويقوم الصندوق بتمويل المشاريع الاقتصادية بالسعودية.

طريقة التقديم :

الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق.

اضغط على وظائف شاغرة .

اختار الوظيفة المطلوبة .

إدخال بياناتك ( الاسم بالكامل – تاريخ ومكان الميلاد – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف ).

الضغط على تقديم ، وانتظر المقابلة.

طلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية

يتقدم المقيم بالمملكة بتقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية بطريقة إلكترونية ، لم تتم بمراجعة طلبه والتصديق عليه.

كيفية طلب التأشيرة: