نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن || رابط دخول الحاسبة التقديرية لحساب المواطن الجديد لمعرفة قيمة الدعم بعد الزيادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحاسبة التقديرية لحساب المواطن أو حاسبة حساب المواطن. باتت تهم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي. بعد قرار زيادة راتب حساب المواطن لهذا الشهر مع فتح باب التسجيل لكي يتمكن راغبي الاستفادة من دعم البرنامج في الحصول على الدعم المالي الذي يتم صرفه بشكل شهري. ويأتي هذا الأمر عقب صدور قرار ملكي يفيد بالموافقة على تخصيص ملبغ عشرين مليار ريال سعودي بهدف إعانة المستفيدين بعد زيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية على مستوى العالم. وفي الآتي نتعرف على تفاصيل الحاسبة التقديرية لحساب المواطن.

حاسبة حساب المواطن

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن و حاسبة حساب المواطن والتي تعد ضمن خدمات البرنامج التي تفيد في التعرف على حساب قيمة الدعم الجديد بعد الزيادة الأخيرة التي صدرت من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – خادم الحرمين الشريفين. وتعتبر الحاسبة التقديرية لحساب المواطن من أبرز الخدمات الهامة لمستفيدي الدعم والتي تتيح له الاستعلام عن قيمة الدعم المالي بعد الزيادة بشكل إلكتروني. وقد يهمك أيضًا التعرف على شروط التسجيل في حساب المواطن للمتزوج والعازب والفرد المستقل والأرامل والمطلقات من خلال الرابط المرفق.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

تهدف الحاسبة التقديرية لحساب المواطن تعريف المستفيد بقيمة المبلغ المستحق له في دعم البرنامج الذي يُصرف بشكل شهري. حيث تتم هذه العملية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى موقع حساب المواطن.

بعد ذلك قم بالنقر على تبويب الحاسبة التقديرية الموجودة أعلى الصفحة.

ثم يليها تحديد حالة المستفيد في حالة ما إذا كان مسجلًا في دعم البرنامج أم لا.

وفي الخطوة التالية يقوم المستخدم بتحديد حالة المستفيد سواء كان فرد مستقل أو رب أسرة.

وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة منه في النافذة.

وأخيرًا يقوم بالنقر على “تبويب الحساب” ثم مراجعة مبلغ الدعم التقديري.

كم مبلغ الدعم الإضافي لحساب المواطن

يمكنكم التعرف بشكل مفصل عن كم مبلغ الدعم الإضافي لحساب المواطن من خلال المقالة المرفقة بالنص. إضافة إلى ذلك فقد تم صرف مبلغ ثمانية مليارات ريال سعودي لدعم برنامج حساب المواطن. والتي بشأنها ستزيد من راتب المستفيدين من خدماته في المملكة العربية السعودية. حيث تصل قيمة الدعم الإضافي لرب الأسرة لـ 720 ريال سعودي. في حين تصل قيمة الدعم الإضافي للتابع الأكبر من ثمانية عشر عامًا لـ 360 ريال سعودي. أما قيمة الدعم الإضافي للتابع أقل من 18 عام فهى 215 ريال سعودي.

استحقاق حساب المواطن

وفي السياق ذاته أشار برنامج حساب المواطن إلى إعلام المستفيدين من الدعم بطريقة إرفاق مستنداتهم عبر الموقع الرسمي. وذلك عقب التعديلات الجديدة التي تمت بأمر ملكي يوجب إعادة فتح باب التسجيل. حيث أوضح البرنامج أن إرفاق المستندات يتطلب عملية تسجيل الدخول. ثم الضغط على زر تفاصيل الطلب واختيار إدارة المرفقات مع تحديد نوع الملف المرفق. ثم إضافة المستند والضغط على حفظ.

آلية احتساب قيمة الدعم لحساب المواطن الجديد للمتزوج

فتح برنامج حساب المواطن باب التسجيل أمام المستفيدين بأمر ملكي. حيث يُسمح الآن بالتسجيل لكل مواطن سعودي أكبر من ثمانية عشر عامًا و متزوج. وذلك في حالة ما إذا كان لديه تابعين أو لا. وتأتي آلية احتساب قيمة الدعم لحساب المواطن للفرد المتزوج على النحو التالي:

الفئة المبلغ المستحق للمستفيد المتزوج رب الأسرة 382 ريال سعودي – وهو المبلغ الذي يستحقه الزوجين كاملًا الزوجة 191 ريال سعودي – وهو المبلغ الذي يستحق فرد واحد ف تابع عُمره يزيد عن 18 عام 191 ريال سعودي تابع عُمره يقل عن 18 عام 114.6 ريال سعودي

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية تغيير رقم الجوال للمستفيدين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في برنامج حساب المواطن. وذلك بسبب فقدان أو تغيير رقم جوالهم. حيث أوضح البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”. أنه يمكن للمستفيدين تغيير رقم الجوال من خلال النقر على زر “النفاذ الوطني”. الموجودة في الموقع الرسمي للبرنامج.

وفي ختام موضوعنا نكون قد تعرفنا على كافة التفاصيل المتعلقة بـ حاسبة حساب المواطن. إضافة إلى ذلك فقد تعرفنا على كيفية استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن من خلال الموقع الرسمي للبرنامج ca.gov.sa. وفي حالة ما إذا واجهتكم أي مشكلة في الدخول والتسجيل على الموقع يمكنكم ترك تعليقكم بالأسفل وسيتم توضيح استفساركم في أقرب وقت.