نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار تذاكر حديقة حيوانات الرياض عوائل وأفراد ومواعيد العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار تذاكر حديقة حيوانات الرياض ، النزهات العائلية دائما ماتكون مليئة بالمغامرات واللحظات السعيدة التى تخلد في ذاكرة أفراد الأسرة سواء الأباء أو الأبناء، لما فيها من أنشطة ممتعة يمارسها جميع أفراد الأسرة معا كنوع من التغيير والتخلص من روتين الحياة اليومية وأعباء الحياة، تلك اللحظات البسيطة هى مايتذكرها الأبناء في الكبر، ويسعوناً لتكررها مره أخرى مع عائلتهم المستقبلية، بحثً عن ذكريات الطفولة، وتعد رحلة حديقة الحيوانات من النزهات المفضلة والمدهشة، لذا دعونا نتجول بداخل حديقة الرياض ومعرفة أهم الأنشطة ومواعيد الدخول للعوائل والأفراد في التقرير التالى.

حديقة حيوانات الرياض

حديقة حيوانات الرياض من أهم المعالم السياحية في العاصمة السعودية، وتقع في منطقة الملز حيث يسهل الوصول إليها من قبل الزوار، المنتزة ذو مساحات شاسعة جداً وطبيعه ساحرة، تشعركأنك في أحد المحميات الأفريقية، وتلك حقيقة لأن المكان يملك مجموعة مميزة من الحيوانات المهددة بالأنقراض، يضم المكان أكثر من 1500 فصيلة، منذ افتتاح الحديقة عام 1987م.

مواعيد دخول حديقة حيوانات الرياض أفراد وعوائل

مواعيد الدخول تم إعدادها بطريقة منظمة من قبل الإدارة المسئولة، وذلك لتتناسب مع جميع، وحتى لا يكون هناك تكدس أثناء الزيارات، تم تحديد أيام معينة للرجال والنساء والعوائل وهى كالتالى:

يوم السبت عادة مايكون أجازة رسمية للحديقة وذلك لراحة الحيوانات والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف.

يوم الأحد مخصص للرجال فقط، والأثنين للنساء فقط.

بداية من يوم الأثنين إلى الجمعة تلك الفترة مخصصة للعوائل.

مواعيد الدخول من يوم الأحد إلى الأربعاء تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً، تلك الفترة الصباحية وتنتهي وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 1 ظهراً إلى السادسة مساءً، أما يوم الخميس والجمعة تكون فترة واحدة بداية من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءً.