نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 ألف ريال بدون موافقة الكفيل بفترات سداد ميسرة بدون رسوم أو أجور وكالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة اليسر للتمويل تمكنت من تقدم عرض تمويلي مميز لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية حيث وفرت لهم تمويل بدون موافقة الكفيل بفترات سداد ميسرة لهم مما جعل هناك عدد كبير من الجنسيات المختلفة بالمملكة يرغبون في طلب التمويل الشخصي من الشركة كذلك التقديم عليه من خلال موقع شركة اليسر بالسعودية حيث لا تحتاج الشركة من العميل المتقدم سواء كان سعودي أو مقيم الذهاب إلى أي فرع من فروعها إيضًا عند التقديم على التمويل الأصغر يحصل العميل على تمويل شخصي فوري بالتقسيط بدون رسوم إدارية كذلك بدون دفع أي أجور وكالة إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 20 ألف ريال سعودي ولكن بعد تطبيق الشروط الواجبة لهذا التمويل الشخصي الأصغر.

الشروط الواجبة للتمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر

لكي يحصل العميل المتقدم السعودي أو المقيم على التمويل الشخصي الأصغر لابد أن يثبت إلى الشركة توفير الحد الأدنى للدخل كذلك إحضار أثبات فترة العمل المطلوبة سواء كان موظف داخل القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح للجميع أهم الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل في المملكة عام 1443 ومنها:

يشترط التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي ربما يبلغ 5 آلاف ريال.

شركة اليسر للتمويل تطلب توفير فترة خدمة عمل لا تقل عن 3 شهور في أي جهة من جهات العمل سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص بالمملكة.

كذلك التمويل الشخصي للأفراد يطلب توفير السن المسموح بيه عند التقديم على التمويل الأصغر الذي ربما يبدأ من 22 سنه كحد أدنى.

إيضًا الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني حتى 60 عام بخلاف القطاع العسكري يصل إلى سن التقاعد العسكري.

المميزات المتوفرة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر