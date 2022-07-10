نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن انتهاء الإقامة 1444 بالرابط وكيف اعرف رقم هوية المقيم؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن انتهاء الإقامة 1444، إحدى أبرز الخدمات الإلكترونية وزارة الداخلية السعودية، والتي تمكّن المستفيد من إجراء استعلام عن صلاحية الهوية، وكذلك استعلام عن هوية مقيم، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى، والمقدمة من جانب وزارة الداخلية الاستعلامات الإلكترونية، مثل أبشر استعلام عن صلاحية الإقامة، والاستعلام عن وافد، وأيضًا يمكنك إجراء استعلام عن انتهاء الإقامة 1444، أو استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، فليس شرطًا للحصول على خدمتك، أن تتجه إلى موقع وزارة الداخلية الجوازات، بل يمكنك عمل الاستعلام في دقائق بسيطة، بدون الدخول إلى منصة أبشر، وكلها خطوات أو طرق مختلفة لعمل استعلام عن انتهاء الإقامة، أو معرفة كيف الاستعلام عن انتهاء الاقامه؟ أو كيف اعرف رقم هوية المقيم؟ أو كيف استعلام عن صلاحية الاقامة بدون الدخول لابشر؟ بأكثر من طريقة وكيفية.

استعلام عن هوية مقيم بدون أبشر

افتح موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبعدها اختر الخدمات الإلكترونية. وبعد ذلك اضغط على بوابة الأفراد. ومنها اختر الضغط على مستخدم جديد. وأخيرًا أدخل رقم الإقامة. وبعدها أدخل تاريخ الاستعلام، وأدخل رمز التحقق كما هو ظاهر أمامك.

استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامه

من أهم الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية أيضًا، هي ما يتعلق بخدمات الوافدين، خاصة خدمة “الاستعلام عن موظف وافد”، ويمكنك إجراء هذا الاستعلام بالخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية. ومن ثم أدخل إلى خدمات الوافدين. وبعدها اضغط على الاستعلام عن موظف وافد. ثم أدخل رقم الإقامة الخاص بالوافد، كما يمكنك تسجيل رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص به. وبعدها ابدأ في ملء البيانات المطلوبة. وعقب ذلك سوف تظهر كافة البيانات المتعلقة بالوافد.

كما يمكنك إجراء استعلام عن بلاغ هروب وافد، عن طريق خطوات بسيطة من خلال منصة أبشر:

افتح أولا رابط منصة أبشر الإلكترونية الرسمية. وبعد ذلك سجل دخول إلى منصة أبشر. وبعدها اختر الضغط على الاستعلامات الإلكترونية. ومن ثَم اضغط على أيقونة “الاستعلام عن عامل وافد”. وبعد ذلك أدخل رقم إقامة الوافد، أو جواز السفر واسمه كاملا. وبعدها سوف تظهر كل البيانات الخاصة بالوافد.

الاستعلام عن وافد

يمكن لك أن تقوم بعمل استعلام عن صلاحية إقامة وافد بالسعودية، باتباع عددًا من الخطوات البسيطة، التي تساعدك في الوصول إلى المعلومة المطلوبة، وذلك كما يلي:

سجل دخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي. وبعدها قم باختيار أبشر أفراد. وبعد ذلك سجل دخولك باستخدام اسمك وكلمة المرور. ثم أدخل رمز التحقق الظاهر أمامك. وبعدها قم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية. ومنها اختر الضغط على الجوازات. وبعدها يمكنك إجراء الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

استعلام عن صلاحية هوية مقيم عبر موقع أبشر

يمكنك عمل استعلام عن صلاحية الهوية، بخطوات بسيطة للغاية، تجعلك تصل مباشرة إلى المعلومة المطلوبة. وهي كالتالي:

ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية مباشرة. وبعدها يمكنك الدخول إلى أبشر، إما باستخدام اسمك أو رقم الهوية وكلمة المرور. وبعد ذلك أدخل رمز التحقق. وعقب ذلك اختر الضغط على كلمة الاستعلام عن صلاحية مقيم. وسوف يتطلب ذلك إدخال رقم الإقامة، أو باستخدام رقم الحدود.

كيف الاستعلام عن انتهاء الاقامه؟

ابدأ بالدخول إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الرابط الرسمي. وبعد ذلك ادخل إلى الخدمات الإلكترونية في البوابة. ومنها يمكنك النقر على بوابة الأفراد. وبعد ذلك اضغط على مستخدم جديد. ثم أدخل رقم الإقامة. وبعدها أدخل التقويم الحالي “الهجري/ الميلادي”. وبعد ذلك قم بحساب تاريخ الميلاد. ومن ثًم أدخل رمز التحقق المرئي. وبعدها اختر الضغط على كلمة التالي.

استعلام عن انتهاء اقامة عبر أبشر

إذا أردت أن تقوم بعمل استعلام عن انتهاء اقامة عبر أبشر، بعيدًا عن الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، أو وزارة العمل سابقًا، فيمكنك إجراء ذلك بالفعل، من خلال خطوات بسيطة هي كالتالي: