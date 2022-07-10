نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريف الدعم الريفي و خطوات الاستعلام عن نتائج الطلب المقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل المملكة عن تقديم برنامج دعم ريف للأسر المنتجة، حيث أن يتم تقديم جميع الخدمات الذين بحاجة إلى المواطنين، وبناءا على ذلك سوف يتم التقديم من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج ريف بالمملكة العربية السعودية، حيث أن نوضح من خلال موقعنا المتميز بكيفية متابعة الطلب المقدم للمستفيدين ، وبناءا على ذلك مع معرفة الموافقة على التقديم للدعم المالي أم لا، ولذلك يمكن الاستفسار عن كافة التساؤلات الخاصة بالطلب المقدم سواء كان في حالة ( التقديم، الإلغاء، الشكاوي، الاستفسار عن المستندات الخاصة بالتقديم) وبناءا على ذلك يمكن من خلال التواصل مع فريق العمل أو خدمة العملاء وهو 19930 .

برنامج ريف الدعم الريفي:

برنامج ريف يعلن عن تحديد الدعم المادي الشهري لبرنامج ريف للأسر السعودية المنتجة لكي يتم الاستفادة منه الدعم الريفي، حيث أن بلغ المساعدة المالية بقيمة تصل إلى 3.5 ريال سعودي لكس شجرة سوف يتم زراعتها، وأضاف إلى ذلك أن القيمة المضافة الخاصة بدعم ريف من المبلغ المالي المسجل، وهذا في حالة تقديم الطلب لكي يتم الحصول على الدعم المالي بنسبة مئوية قد تصل إلى 10% حيث أن أوضحت الوزارة على أن يكون الحد الأقصى للمبالغ المالية المقدمة للدعم المالي تصل الى 4500 ريال سعودي كل شهر ميلادي.

كيفية التقديم على دعم ريف :

يجب على المتقدم الدخول على الموقع لدعم ريف. ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. ثم يجب إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم تقديم الطلب . يجب بعد ذلك تسجيل كلمة المرور، ورقم التحقق. النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

وقد تجد الإشارة أن يمكن الحصول على خدمة دعم ريف للأسر المنتجة، وهذا تم تقديمه من خلال وزارة الزراعة والمياه والبيئة داخل المملكة العربية السعودية، بعد اتباع جميع المستفيدين الخطوات التالية الواضحة من خلال موقع ثقفني لكس يتم الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة، ويلزم التأكد من طلب الموافقة أو الرفض.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلب المقدم: