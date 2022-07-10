نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ارسل برقية لولي العهد محمد بن سلمان ورقم التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة ارسل برقية لولي العهد هي من الخدمات التي يلجئ إليها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك للاستعانة به في بعض احتياجاهم أو الشكوي من أمر ما يحدث لهم، كما اشرنا في مقال سابق عن طرق التواصل مع الديوان الملكي وأرقام الهاتف الخاصة بالديون، حيث كان الأمر في الماضي من الصعب الوصول إلى التواصل مع الديوان الملكي أو ولي العهد لطلب أي نوع من أنواع المساعدات ولكن في ظل عصر التقدم الذي تعيشه المملكة في السنوات الأخيرة اصبح من السهل أن يصل صوتك إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك أيضا يكون في أطار حرص السلطات السعودية في تقديم الخدمات المتعددة إلى المواطنين، وكذلك إجراء مكالمة هاتفية أو مراسلة ولي العهد باتت من الأمور التي قد يلجأ إليها المواطن بسهولة.

طريقة ارسل برقية لولي العهد محمد بن سلمان

ويمكن أن تقوم بتقديم شكواك عن طريق قنوات التواصل المباشر لكي يتم تنفيذ مبتغاك حيث تتضمن تلك المساعدات التقديم على الوظائف أو طلب المساعدات المالية، والمنح في مجالي الدراسة والأراضي، إلى جانب الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين، وأيضا أسقاط الديون من الديوان الملكي وطلبات الشكاوى في حق الحكومة أو غيرها من المؤسسات والأشخاص، كما توجد العديد من السبل التي تتاح لتقديم الطلبات إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من الجهات المعنية لتحقيق سبل الرفاهية للمواطنين، فكل ما عليك عزيزي القارئ القيام به هو إجراء بعض الخطوات التي نستعرضها في السطور القادمة.

إرسال برقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر الاتصال

الاتصال من رقم تابع لخطوت شركة الاتصالات السعودية STC وذلك بالضغط على رقم 969 .

استمع إلى الرسالة الصوتية التي ترشدك إلى طريقة إرسال رسالة بطريقة صحيحة.

ومن ثم قم بالضغط على رقم 1.

سيتم تحويلك تلقائيا إلى أحد موظفي الخدمة، حيث بإمكانك تقديم الطلب أو التهنئة.

يجب عليك القيام بالإدلاء عن البيانات الخاصة بك، إذ يطلب منك “الاسم ورقم السجل المدني ورقم الجوال الخاص بك”.

يتلقى الموظف الرسالة التي تريد أن تصل به إلى ولي العهد السعودي.

ومن ثم يقوم الموظف بإرسال رسالتك إلى الجهات المعنية.

إذ توجد أرقام لكل رسالة قام الموظف بالتبليغ عنها، بحيث إذا اتصلت به للاستفسار عن الرسالة بإمكانه تحديد رقم الرسالة والوقوف على طبيعة الإجراءات المتخذة .

استفسار عن منحة أرض من الديوان الملكي

تستطيع أن تستفسر عن موقفك في المنحة التي تم تقديمها للديوان الملكي: