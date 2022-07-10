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عمر شويل - جدة ماهي عقوبة الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة الغير مستحقة للدعم الشهري لعام 1444 ه / 2022 م وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بعض العقوبات على المرأة المتزوجة التي ليس لها حق في معاش الضمان الاجتماعي المطور وذلك لمخالفة الشروط التي وضعتها الوزارة على نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في تاريخ 2 / 4 / 1442 ه بناءا على المرسوم الملكي رقم (م/32) والذي يهدف إلى مساعدة المحتاجين بالدعم المالي المناسب لهم وذلك للعيش في حياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

عقوبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمتزوجة 1444

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقوبة المتزوجة لنظام الضمان الاجتماعي في عدم توافر الشروط الأساسية للحصول على معاش الضمان أو إعطاء بيانات ومعلومات غير صحيحة للزوجة مما يتم معاقبة الزوجة الخالفة للشروط بالسجن لمدة سنه أو غرامة مالية تقدر ب (10000) ريال سعودي وينص نظام الضمان الاجتماعي المطور غرامة تقدر ب (5000) ريال سعودي على عائل الأسرة الذي لا ينفق معاش الضمان الاجتماعي على عائلته والسجن لمدة (3) أشهر.

حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الحالات التي يتم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور عنها وهي كما يلي:

إذا توفي المستفيد الحاصل على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

تأخر المستفيد عن تحديث البيانات الخاصة به لمدة (30) يوما.

عدم التزام المستفيد بالدورات التدريبية والمؤهلة له.

عدم التزام المستفيد بالشروط المؤهلة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

إذا كانت المعلومات المقدمة عير صحيحة وخاطئة.

ليس من حق المستفيد التنازل عن معاش الضمان الاجتماعي.

إذا كان المستفيد للمعاش يسكن في احد مراكز العلاج ويعيش فيها.

عدم جدية المستفيد لمعاش الضمان الاجتماعي في الحصول على العمل المناسب المقدم من النظام.

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1444

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية طريقة التقديم في نظام الضمان الاجتماعية للمرأة وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ثم النقر على تسجيل دخول جديد.

تسجيل رقم الهوية الوطنية للمتقدمة.

كتابة تاريخ الميلاد للمتقدمة.

كتابة كلمة المرور والتأكيد عليها.

كتابة رمز التحقق المرئي.

ثم موافقة المتقدم على الشروط والأحكام.

الضغط على تسجيل.

كتابة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة للمتقدم.

ثم تسجيل الدخول على البوابة.

الضغط على الملف الموحد.

كتابة المعلومات والبيانات المطلوبة للمتقدم والتحقق من صحة البيانات.

ثم الضغط على تقديم البيانات.

الضغط على ذهاب لتعبئة المنازل.

ملئ وتعبئة البيانات المطلوبة والعودة إلى واجهة الحساب.

التقديم على البرنامج المناسب من خلال قائمة البرامج.

الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى خدمة الاستعلام عن طلب في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

كتابة رقم السجل المدني للمتقدم.

كتابة رمز التحقق المرئي للمتقدم.

الضغط على استعلام.

سوف يتم ظهور جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالضمان للمستفيد.

أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور

وضح نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد عن أسباب عدم الأهلية كما في التالي:

تجاوز راتب المستفيد الحد المانع للمتقدم.

امتلاك المتقدم للضمان أكثر من سيارة.

امتلاك المتقدم لأكثر من عاملتين منزليتين.

إذا كان المتقدم داخل السجون.

إذا كان المتقدم خارج المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن عام.

شروط الضمان المطور للمتزوجه 1444 عبر وزارة الموارد البشرية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط للمرأة المتزوجة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وذلك من خلال الطريقة التالية:

إقامة المرأة المتزوجة المتقدمة داخل المملكة العربية السعودية.

الدخل المادي للمرأة المتقدمة لا يتجاوز الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي.

أن تكون السيدة المتقدمة هي وزجها سعودين الجنسية.

تغيب زوج المرأة المتقدمة عن المنزل فترة طويلة.

إدمان زوج المرأة المتقدمة للمواد المخدرة.

دخول زوج المرأة السجن لقضاء عقوبة.

عدم امتلاك السيدة المتقدمة مهنة أو سجل تجاري.

عمر السيدة المتقدمة في سن الشيخوخة والعجز.

عدم امتلاك المرأة المتقدمة أي عقارات أو مباني أو منشأة.

هجر زوج المرأة المتقدمة مدة تزيد عن 3 أشهر.

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام الضمان الاجتماعي وذلك لمساعدة المواطنين الراغبين في التسجيل والحصول على عدد من الخدمات التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين والاستعلام عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد داخل المملكة العربية السعودية.

وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية المقال والتعرف على نظام الضمان الاجتماعي المطور وكذلك معرفة عقوبة الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة والشروط الواجب توافرها للحصول على معاش الضمان وطريقة التقدم للضمان الاجتماعي والاستعلام عن الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي وكذلك عدم الأهلية في النظام وشروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة ورابط الضمان الاجتماعي المطور من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.