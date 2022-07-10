كيفية ارسل برقية لولي العهد محمد بن سلمان عبر الاتصال وما هو رقم الاتصال

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عمر شويل - جدة كيفية ارسل برقية لولي العهد هي من الأشياء التي كثيرا ما نجد أشخاص في المجتمع السعودي يريدون أن يعرفون كيفية التواصل مع صاحب السمو الملكي سواء الملك سلمان بن عبد العزيز أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك برغم أن الحكومة السعودية أتاحت عدة طرق للتواصل مع الديوان الملكي والتي قد اشرنا إليها من قبل، ويكون هذا كله في إطار حرص الحكومة على تقديم الخدمات المتعددة إلى المواطنين وهذا احد الأساسيات التي تستهدفها المملكة في رؤيتها 2030، وأيضا يمكن إجراء مكالمة هاتفية أو مراسلة ولي العهد باتت من الأمور التي قد يلجأ إليها المواطن بسهولة، حيث تتضمن أشكال تلك المساعدات التقديم على الوظائف، وطلب المساعدات المالية، والمنح في مجالي الدراسة والأراضي، هذا أيضا إلى جانب الخدمات العلاجية، وطلبات الشكاوى في حق الحكومة أو غيرها من المؤسسات والأشخاص.

كيفية ارسل برقية لولي العهد محمد بن سلمان

وإجراء مكالمة هاتفية أو مراسلة ولي العهد باتت من الأمور التي قد يلجأ إليها المواطن بسهولة. حيث تتضمن تلك المساعدات التقديم على الوظائف، وطلب المساعدات المالية، والمنح في مجالي الدراسة والأراضي، وتوجد العديد من السُبل التي من خلالها تتاح لتقديم الطلبات إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن منطلق التخفيف علي المواطنين أتاحت شركات الاتصال السعودية التواصل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك من خلال الاتصال وإجراء مكالمة هاتفية يعرض المتصل حاجته، فإذا رغبت في أن تُرسل برقية تهنئة أو إرسال معروض طلب فكل ما عليك اتباع الخطوات الآتية:

الاتصال من رقم تابع لخطوط الاتصال السعودية وذلك بالضغط على رقم 969 .

. استمع إلى الرسالة الصوتية التي تُرشدك إلى طريقة إرسال رسالة بطريقة صحيحة.

ومن ثم قم بالضغط على رقم 1.

سيتم تحويلك تلقائيًا إلى أحد موظفي الخدمة، حيث بإمكانك تقديم الطلب أو التهنئة.

يجب عليك القيام بالإدلاء عن البيانات الخاصة بك، إذ يطلب منك “الاسم ورقم السجل المدني ورقم الجوال الخاص بك”.

يتلقى الموظف الرسالة التي تريد أن تصل به إلى ولي العهد السعودي.

ومن ثم يقوم الموظف بإرسال رسالتك إلى الجهات المعنية.

إذ توجد أرقام لكل رسالة قام الموظف بالتبليغ عنها، بحيث إذا اتصلت به للاستفسار عن الرسالة بإمكانه تحديد رقم الرسالة والوقوف على طبيعة الإجراءات المُتخذة .

وتوجد العديد من السبل التي تُتاح لتقديم الطلبات إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك من خلال التعرُّف على كيفية إرسال برقية للديوان الملكي بالبريد الممتاز ورسومها الجديدة.