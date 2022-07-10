نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم واحصل على منحة الوليد بن طلال الشروط وطريقة التسجيل والفئات المستفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى الكثير من المواطنين والاسرة المحتاجة الى مساعدات مالية الى التقديم فى مؤسسة الوليد الانسانية للحصول على منحة الوليد بن طلال وهي واحدة من أهم المنح المقدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، لكي تخفف عنهم أعباء المعيشة،ونوضح بداخل المقال شروط الحصول عليها والفئات المستثناة منها وكيفية التقديم للحصول على المنحة وكذلك نوضح بالمقال كيفية التواصل مع مكتب الوليد بن طلال، وتقوم مؤسسة الوليد بالمساعدات وذلك بسبب ظروف المعيشة وتوفير خدمات لهم مثل مساعدات مالية أو الحصول على سكن خاص، وتعمل على توفير متطلبات الحياة الأساسية ولكن هناك عدة شروط محددة لا بد من توافرها في كافة الأشخاص الراغبين في الحصول على المنحة، ومن ضمن هذه البرامج برنامج الإسكان التنموي وبرنامج السيارات والذي يمتد حتى عام 2030، ومن خلال هذا البرنامج يتم توفير العديد من الوحدات السكنية التي تناسب ظروف كل شخص على حدة، وقد وصل عدد المساعدات التي قدمتها مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للمواطنين بالمملكة إلى مليون مواطن خلال فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات، وقد بداءت مؤسسة الوليد في توزيع منحة الوليد بن طلال لجميع المستحقين من يوم 4/6/2022، وتستمر حتى آخر أيام عيد الأضحى، ومن يرغب حصول المنحة، يجب التسجيل وتقديم كافة البيانات بدقة للحصول على هذه المنحة. الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة الأمير الوليد بن طلال: يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أقصى 3 آلاف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

يكون عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 21 عام فيما يزيد عن ذلك.

كما يشترط ان لا يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية في كافة مدن المملكة أو سيارة أو أراضي تمليك.

في حالة حصول الشخص المتقدم على وحدات سكنية ضرورة القيام بسداد كافة الفواتير الخاصة بالخدمات المستهلكة.

وكما يشترط ان يتعهد الشخص المستفيد من الوحدة السكنية أن يقوم بإرجاع الوحدة السكنية في حالة إن أصبح المستفيد ميسور الحال.

وإذا حصل المتقدم على سيارة أو وحدة سكنية يجب أن يتعهد بعدم البيع في أي دعم يتم الحصول عليه سواء السكن أو السيارة.

عدم امتلاك المستفيد أي مركبات تنقل.

ويشترط أن يكون الشخص المستفيد يخضع إلي شروط التوريث، وذلك في حالة الوفاة عائل الأسرة. الفئات المستفيدة من منحة الوليد بن طلال: فئة الأيتام.

والأرامل.

ومساعدات لتيسير الزواج.

والغارمين ومتعثرون في سداد الديون. كيفية التسجيل في منحة الوليد بن طلال: ادخل على رابط الموقع الرسمي مؤسسة الوليد بن طلال.

يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد

ضرورة التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة عند التسجيل بشكل صحيح وتتمثل هذه البيانات في (رقم الهوية – رقم الجوال – الاسم رباعي – تاريخ الميلاد).

مراجعة البيانات التي تم إدخالها والتأكد من صحتها

الضغط على أيقونة تسجيل البيانات

بعد ذلك يقوم بالذهاب إلى موقع الوليد للإنسانية.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

ثم تقوم بتسجيل جميع حقول البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم عليك بتفعيل الدخول عبر تويتر.

الضغط على أيقونة تسجيل.

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