نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في منصة جدارة بعد التعديل للمواطنين والتقديم على الوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق نظام منصة جدارة من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية، ومن خلال هذا النظام يمكن تقديم طلبات التوظيف، ويتم ذلك لتسهيل حصول المواطنين على الوظيفة المناسبة، هذا وأن الوزارة قد أطلقت مجموعة من المنصات والمواقع الالكترونية حتى تسهل على المواطنين إنهاء كافة الاعمال الخاصة بهم، وفي هذا المقال نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة والتي توضح خطوات التسجيل في منصة جدارة لكافة المواطنين بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

إجراءات التسجيل الجديد في منصة جدارة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية

قالت وزارة الموارد البشرية إنه يمكن للمواطنين التسجيل رقميًا على بوابة جدارة، وذلك لكافة الوظائف المختلفة، ويكون باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى بوابة جدارة عبر الإنترنت وحدد رمز التسجيل الجديد.

أضف رقم التعريف إلى الحقل المخصص لذلك.

إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم.

أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر فوق متابعة للإستمرار.

عند إضافة البيانات، سترى المعلومات المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، وتحتاج إلى التأكد من أن المعلومات المقدمة تطابق البيانات الموجودة في قاعدة البيانات.

إذا كان هناك أي تناقض، فستحتاج إلى مراجعة البيانات التي أدخلتها وتصحيحها.

أضف نوع الإعاقة إن وجدت متضمناً المعلومات الصحيحة عن مقدم الطلب.

أضف رقم هاتف للتواصل مع مقدم الطلب.

الرجاء إدخال بياناتك التعليمية.

قم بتضمين إجابات لجميع الأسئلة من الموقع.

أضف المهارات التي يمتلكها مقدم الطلب.

أدخل كلمة المرور في الحقل المقابل، ثم قم بتأكيد كلمة المرور.

التأكد من أن كافة البيانات التي تم إدخالها صحيحة ولا يوجد فيها عبث.

انقر فوق “حفظ” لإكمال التسجيل في منصة جدارة.

كيفية التقدم لوظيفة في نظام جدارة

أوضحت وزارة الموارد البشرية إجراءات التقديم الإلكتروني للمديرين عبر منصة جدارة، ويتم ذلك في الخطوات التالية: