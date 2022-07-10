نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022 في السعودية وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الوافدين في المملكة العربية السعودية يسألون عن تكلفة تمديد تأشيرة الأسرة في عام 2022 وما إذا كانت متاحة حاليًا، حيث أن البعض يريد أن يعيش مع أبناءه وأقاربه على أراضي المملكة العربية السعودية، وخاصة خلال الإجازة الصيفية، فهي فرصة ترفيهية، حيث يمكن للأسرة الانتقال إلى المملكة العربية السعودية بعد انتهاء الموسم الدراسي، لذا نوفر لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول قيمة تمديد التأشيرة.

كم سعر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022

أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا من قبل السعوديين هو كم سيكلف تمديد تأشيرة الأسرة في عام 2022، حيث أتاحت الهيئة العامة للجوازات في المملكة هذه الخدمة إلكترونيًا، ويتم ذلك على منصة أبشر أو منصة إنجاز، هذا وقد وصلت رسوم التجديد 100 ريال سعودي للفرد ويمكنك التجديد عدة مرات طالما أن فترة التجديد لا تتجاوز 180 يوم من وصول المغتربين إلى المملكة العربية السعودية والرسوم كما يلي:

رسوم التمديد ليومين 100 ريال سعودي.

التمديد لمدة 4 أيام 300 ريال، وكذلك التمديد لأسبوعين وشهر و 90 يومًا.

رسوم التجديد لمدة 180 يومًا هي 3000 ريال سعودي.

للتمديد لسنة كاملة، يجب على الشخص دفع 5000 ريال، وللزيارة العائلية لمدة عامين، عليه دفع 8000 ريال.

كيفية تمديد تأشيرة زيارة عائلية من خلال منصة أبشر

يمكنك تجديد تأشيرتك إلكترونيًا عبر منصة أبشر، يتم ذلك قبل انتهاء صلاحيته أو بعد 3 أيام، واتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور فقط.

بعد ذلك اختر خدمة الجوازات، ثم ينقر على خيار تمديد التأشيرة

أدخل جميع البيانات المطلوبة، ثم قم بتحميل جميع المستندات ودفع الرسوم المطلوبة.

أرسل طلبك الخاص بالتمديد.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القيام بتمديد تأشيرة الزيارة وهي تتمثل في الاتي:-