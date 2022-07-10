كيفية تغيير الاسم في الأحوال المدنية 2022-1443 بالخطوات

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن خدمة تغيير الاسم، بغض النظر عن سبب حث المواطنين السعوديين على تغيير اسمهم، حيث يجب إعداد طلب إعادة التسمية وإرفاقه للإشارة إلى أنه سيتم فرض رسوم مالية على الخدمة ويجب على المستلم دفعها لإكمال الإجراء، في السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول ذلك.

خطوات تغيير الاسم في الأحوال المدنية 2022

أوضحت وكالة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية أنه يمكن للمواطنين إعادة التسمية بسهولة لتلقي الخدمة، بغض النظر عن الأسباب المختلفة لإعادة التسمية، وأكدت الوزارة أنه يتم الحصول على الخدمات من خلال أحد فروع أو فروع الحالة في العديد من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، ويؤكد المستلمون أيضًا أنه يجب عليهم الامتثال للضوابط والقواعد والأنظمة التي وضعتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لتلقي الخدمة وتمت إعادة تسميتها رسميًا على النحو التالي:

قم بإنشاء تقرير بالاسم القديم الذي تريد تغييره إلى الاسم الجديد، حيث يجب أن يتضمن التقرير سببًا لإعادة التسمية.

تحميل وطباعة الاستمارة 203 وملء جميع المعلومات المطلوبة بدقة ودقة وإرسالها إلى قسم تاريخ الزواج.

يرجى إحضار صورة من بطاقة الهوية للشخص الذي يرغب في تغيير اسمه.

سنقدم نسخة من بطاقة الأحوال الشخصية لوالد المستلم ونسخة من بطاقة العائلة.

يجب تقديم المستندات والمستندات القديمة إلى أقرب مكتب تسجيل.

بعد أسبوعين إلى 30 يومًا، يرجى الاتصال بقسم الحالة مرة أخرى للاستعلام عن طلبك.

بعد مراجعة طلب نقل الملكية، سيقرر مكتب التسجيل الموافقة على الطلب أو رفضه وإخطار مقدم الطلب.

يجب عليك المثول أمام المحكمة مع شاهدين لتوثيق عملية إعادة التسمية، في حالة موافقة الشروط على الموافقة على الطلب.

يجب نشر إعلانين عن رغبة المواطنين في تغيير الأسماء في الصحف المحلية. إحدى هاتين الجرائد رسمية والأخرى منتظمة، ويلزم التحقق من حالة المواطن بعد شهر من النشر.

بعد ثلاثين يومًا من ظهور الإعلان في الجريدة وإصدار الوثيقة من كاتب العدل، يتلقى مقدم الطلب خطابًا لإرساله إلى المباحث الجنائية لأخذ بصمة مقدم الطلب والسماح له بتغيير اسمه، ويجب ألا يحتوي سجله الجنائي على جرائم سابقة ولا توجد حواجز تمنع المتقدمين من تغيير أسمائهم.

في النهاية، سيتم الحصول على بطاقة هوية المواطن التي تحتوي على الاسمين القديم والجديد ويمكن لمقدم الطلب تغيير الاسم إلى الدوائر الحكومية المختلفة من خلال هذه الوثيقة أيضًا، لا يمكنك تغيير الاسم دون تقديم الشهادة، حتى لو كان اسم مقدم الطلب يحمل هوية وطنية جديدة.

كيفية إجراء حجز في الأحوال المدنية لإعادة التسمية

أوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن للمواطنين الراغبين في تغيير اسمهم الحجز المسبق لدى سلطة التسجيل عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية: