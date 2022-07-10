نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض المتقاعدين من مؤسسه التقاعد الشروط والمزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض المتقاعدين من مؤسسه التقاعد، تعتبر احد اهم المؤسسات المقدمة للقروض في المملكة العربية السعودية، وبسبب الظروف الاقتصادية التي تمر على المملكة فهناك أشخاص عديده من المتقاعدين يرغبون في الحصول على تمويل المتقاعدين من مؤسسة التقاعد لمساعدتهم على عمل مشروع صغير يساعدهم على حياه كريمه وخصوصا بعد بلوغهم سن الستين، ومن المعروف أن المؤسسة العامه للتقاعد مؤسسه ذات استقلال مالي وإداري وهى تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية، وتقوم المؤسسة بتقديم مساعدات ماليه للمتقاعدين بالمملكة للمواطنين السعوديين والمقيمين، من هذه التمويلات قرض شخصي من مؤسسة التقاعد والتي سوف نتحدث عنه من خلال هذه المقالة بالتفصيل ونتعرف على كل الشروط والمزايا التي تقدمها مؤسسة التقاعد لعملائها.

قرض المتقاعدين من مؤسسه التقاعد

المؤسسة العامه للتقاعد بها عدد كبير من المميزات يأتي في مقدمتها انه تقوم بتوفير مسكن خاص لكل المتقاعدين العاملين في الدولة، القيام بتمويل مشاريع تخص المتقاعد من خلال تقديم قرض المتقاعدين من مؤسسة التقاعد، أيضا تتميز المؤسسة بسهولة اجرائات الحصول على تمويل شخصي من مؤسسه التقاعد وغيرها من المزايا الأخري التي سوف نعرضها لكم في السطور التالية، واليكم اهم ما يتم البحث عنه من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على قروض مؤسسة التقاعد وهى الشروط الخاصة بها.

شروط قرض المتقاعدين من مؤسسه التقاعد

المتقدم لابد أن يكون من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين إلى أن لا يقل فترة الخدمة عن عامين.

لا يقل الحد الأدنى لمقدم الطلب عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

صاحب الطلب لا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

المتقدم لابد أن يكون خاضع للنظام التقاعد العسكري أو المدني.

أن لا يكون المتقدم لديه أي التزامات ماليه حتى يتمكن من تسديد القرض.

تقديم كل الأوراق التي تثبت قدرة مقدم الطلب على التسديد إلى مؤسسه التقاعد.

مزايا قرض المتقاعدين من مؤسسه التقاعد