نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، حرصت وزارة الموارد البشرية على توفير الضمان الاجتماعي الذي يمنح للمواطنين الراغبين في الحصول عليه، بالإضافة إلى توفير الرابط الإلكتروني الذي يتم الدخول عليه والتسجيل في هذا الضمان، علاوة على ذلك لابد من توافر بعض الشروط لكي يسمح لك بالتمتع بهذا الضمان والذي لا يحق لأحد الحصول عليه عند عدم توافر الشروط المحددة، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية الحصول على هذا الضمان للغير قادرين على تحمل أعباء الحياة وذلك من خلال توفير مبلغ مالي لمساعدتهم على العيش ولكنه يلزم توافر الشروط وطريقة التسجيل الصحيحة التي سوف نتحدث عنها في مقالنا هذا.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

لكي يتم الحصول على الضمان الاجتماعي لابد من التسجيل إلكترونياً وذلك من خلال الآتي:

يتم الدخول على الرابط الإلكتروني الذي توفره لك وزارة الموارد البشرية.

نقوم باختيار كلمة التسجيل.

بالإضافة إلى كتابة كافة البيانات المطلوبة من الاسم والرقم القومي ومكان التواجد وكذلك رقم الهاتف.

يتم إرسال رمز التحقق عبر الهاتف الذي قمت بتسجيله وذلك للتحقق من البيانات وتأكيد تسجيلك.

تقوم بكتابة الرمز والتأكد من كافة البيانات والضغط على تسجيل.

علاوة على ذلك تتم عملية التسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

لكي يتم التسجيل في الضمان لابد من توافر عدة شروط والتي تتمثل في الآتي:

لابد أن يحمل المتقدم يحمل الجنسية السعودية من أبوين سعودين.

يمنح الضمان للمطلقات والأرامل الذين تزوجوا غير سعوديين وكذلك الذين يعولوا أيتام أو معوقين أو أبناء المطلقات.

أن يكون الراغب في الحصول على الطلب من المتواجدين في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.

يمنح الضمان للمواطنين الذين لا يتجاوز راتبهم عن 1100 ريال سعودي.

يشترط أن يكون صاحب الطلب لا يوجد لديه أراضي أو عقارات خاصة به.

ألا يكون صاحب الطلب يحصل على مساعدات من الدولة من أي جهة أخرى.

يسمح له بالحصول على ضمان للتعليم أو التوظيف وكذلك للعلاج.

في الختام فقد تعرفنا على التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وكذلك طريقة الدخول إلكترونياً للتسجيل، كما تعرفنا على شروط الحصول على التسجيل في الضمان الذي حددته وزارة الموارد البشرية.