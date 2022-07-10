نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات ورابط استفسار عن حساب المواطن 1444 ورقم الاتصال المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات ورابط استفسار عن حساب المواطن 1444 وهو برنامج تطوير رئيسي يهدف بالأساس إلى مساعدة جميع الأسر المتعثرة اقتصادياً وومن هم يكون دخلهم محدود في المملكة العربية السعودية، وكانت بداية هذا البرنامج ي عام 2017 كجزء من دعم الفئات المحتاجة في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.يمنح البرنامج العائلات المستحقة راتباً شهرياً بناءً على مجموعة من الشروط.

برنامج حساب مواطن أطلقته حكومة المملكة العربية السعودية لتحسين الظروف المعيشية لبعض الأسر في المملكة.ودعم الفئات المحتاجة في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن خطوات ورابط استفسار عن حساب المواطن وكيف يمك للشخص المستفيد التواصل مع برنامج حساب مواطن، من خلال الرقم المجاني.

استفسار عن حساب المواطن

يمكنك طلب المساعدة لحساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن

تسجيل الدخول إلى الحساب عن طريق إدخال كلمة المرور ورقم الهوية.

بعد ذلك انقر فوق الخيار للتحقق من الأهلية وإضافة رقم الهوية الخاص بك

أدخل رمز التحقق المرئي الموضح في صورة مربع تسجيل الدخول الخاص بك.

انقر فوق رمز “الاستعلام”.

أخيرًا ، سوف تكتشف مدى أهليتك للحصول على دعم حساب المواطن.

طرق التواصل مع حساب المواطن

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن التسجيل للحصول على حساب مواطن مع استمرار تلقي المزايا. يمكن للمستفيدين التسجيل في أي وقت التواصل أيضا مع البرنامج من خلال الاستعانة بالرقم المجاني وهو 19912، ولكن هناك مواعيد محددة للاتصال التليفون بحساب مواطنطوال الاسبوع ما عدا الجمعة والسبت في الأوقات من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة 10 مساءً.

خطوات التسجيل في حساب المواطن الجديد

يمكن للكثير من الأشخاص بالمملكة القيام بالتسجيل في حساب المواطن وذلك من أجل الاستفادة الدعم الذي يقدمه برنامج حساب مواطن باتباع الخطوات التالية: