نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع بدون كفيل ب100 ألف ريال للسعودي والمقيم بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سريع بدون كفيل في المملكة من أهم المزايا التي يرغب العديد في الحصول عليها عند طلب التمويل سواء كان تمويل شخصي أو تمويل تأجيري وغيرها من التمويلات المتاحة للأفراد وقد وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل تلك الميزة لجميع عملائها سواء كانوا حاصلين على الجنسية السعودية أو مقيمين في المملكة العربية السعودية حيث أتاحت التمويل الإستهلاكي المرابحة بهامش ربح تنافسي ولكن متوافق مع الشريعة الإسلامية حيث تبيع الشركة السلع الإستهلاكية كمثل الأثاث أو الأجهزة الكهربائية للعميل حسب رغبته ولكن بسعر بيع مؤجل مضاف عليه هامش الربح بفترة سداد ميسرة للجميع حتى خمسة سنوات وأتاحت التقديم عبر الإنترنت للحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بالتقسيط الشهري لجميع العملاء من مختلف الجنسيات بالسعودية حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل عبر شركة البيت الأهلي في المملكة.

أهم الضوابط المعلن عنها عبر شركة البيت الأهلي للتمويل الإستهلاكي

قد أتاحت الآن شركة البيت الأهلي للتمويل لكافة العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة التمويل الإستهلاكي المرابحة والتمويل التأجيري ولكن بعد توفير جميع الضوابط والشروط المطلوبة للموافقة السريعة على التمويل الشخصي لذلك سوف نوضح للجميع اليوم شروط تمويل السلع الإستهلاكية كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة توفير دخل أو راتب شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي للموافقة على التمويل.

للحصول على التمويل الإستهلاكي بالشركة لابد من الإلتزام بالعمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي ربما يبدأ من 21 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام.

كذلك توفير مدة خدمة على رأس العمل داخل القطاع الخاص على الأقل ستة أشهر أما العاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي مطلوب منهم توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مميزات برنامج التمويل الإستهلاكي المرابحة لدى شركة البيت الأهلي