نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون وظيفة يصل الي 250 ألف ريال وسداد بعد عام من أخذ التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون وظيفة من أجل الشباب السعوديين، وذلك لمساعدتهم في إقامة مشروع خاص بهم سواء مشروع تجاري، مشروع زراعي، أو مشروع صناعي وبشروط ميسرة جداً، حيث يختلف ذلك التمويل الشخصي عن ما يقدمه أي بنك أو شركة تمويلية أخري بالمملكة العربية السعودية وذلك للاستغناء عن شرط كوجود وظيفة وتحويل الراتب الخاص بالعميل المتقدم لطلب التمويل.

تعد فكرة اخذ تمويل شخصي من البنوك وبناء مشروع به من إحدى اهم أمنيات الشباب، ولكن دائماً ما تحبطهم الشروط التعجيزية والمعرقلة التي تضعها كثير من البنوك والشركات التمويلية من أجل الحصول علي التمويل خاصةً إذ لم يمتلك ذلك العميل وظيفة وكان عاطلاً عن العمل فيصعب ذلك الأمر ويصل الي درجة استحالة الحصول علي التمويل، لذ نقدم لكم من خلال موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني” معلومات كافية تمكنك من معرفة كيفية الحصول علي التمويل دون أن تكون مقيداً بشرط معين أو جهة عمل معينة.

مميزات الحصول على تمويل شخصي بدون وظيفة للعاطلين

يستطيع الشخص العاطل بالمملكة العربية السعودية الحصول علي تمويل شخصي دون التقيد بوجود الوظيفة كشرط أساسي وبالعديد من الامتيازات منها تسهيلات في سداد الأقساط، كما يعطي البنك للعميل مهلة عاماً كاملاً لكي يقوم بسداد الأقساط، ويقوم العميل بدفع الفوائد للبنك فقط لحين مرور ذلك العام، ثم يقوم بتقسيط المبلغ علي 5 سنوات، إضافة الي ذلك أن العميل يحصل علي تامين تكافلي حتي نهاية فترة سداد الأقساط، ولا يحدث ذلك عن التمويلات التي يقدمها البنك للفئات الأخري.

يتم منح العميل الحاصل علي التمويل الشخصي بدون وظيفة عاماً كاملاً مهلة ليقوم بتسديد أقساط القرض علي أن يقوم بدفع الفوائد فقط خلال ذلك العام، ولا يحدث ذلك مع الموظفين في القطاع الخاص أو الموظفين في القطاع الحكومي عند طلب التمويل.

يحصل العميل الحاصل علي التمويل تأمين لمدة عام كامل علي ألا تتجاوز فترة سداد الأقساط 5 سنوات.

يحصل العميل الحاصل على التمويل الشخصي بدون وظيفة على تسهيلات عديدة في إطار دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

قرض شخصي بدون كفيل للمقيمين بالمملكة العربية السعودية

هناك بنوك عديدة في المملكة العربية السعودية تقدم تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين بالمملكة، وقد نقدم لكم أهم البنوك التي تقدم تمويلات شخصية بدون كفيل وهما كالأتي:

يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي بدون كفيل متوافق مع الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف، وذلك ببيع السلع وبيع الأسهم للعميل المقترض بالتقسيط، وقد يقدم بنك الراجحي تمويل يصل الي 50000 ريال سعودي وبنسبة 30 من الراتب للعاملين بالقطاع العام والخاص، وبتسهيلات مرنة للعميل، حيث يعطي تأمين تكافلي للعميل وفترة سداد تصل الي 96 شهراً و84 شهراً للخاص. ويقدم بنك الراجحي أيضاً خدمة إعفاء بنك الراجحي من دفع الأقساط.

خطوات الحصول على قرض بدون وظيفة من بنك الراجحي

هناك بنوك وشركات عديدة تقدم التمويل بدون وظيفة من أهمهم بنك الراجحي: