موعد صلاة الجنازة على جثمان الأمير تركي بن سعود وما هو سبب الوفاة

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عمر شويل - جدة موعد صلاة الجنازة على جثمان الأمير تركي بن سعود يتسأل الكثيرون في المملكة العربية السعودية، عن موعد ومكان صلاة الجنازة ،وذلك بعد إعلان الديوان الملكي عن خبر وفاة الأمير تركي بن سعود، كما أوضحت تقارير إعلامية سعودية، أن الأمير سعود بن محمد بن تركي، توفي في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، وعقب إعلان نبأ وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي، ضجت محركات البحث بأسئلة حول سبب وفاة سعود بن محمد بن تركي الأمير السعودي، داعين له الله بالرحمة والمغفرة.

موعد صلاة الجنازة على جثمان الأمير تركي بن سعود

اصدر الديوان الملكي اليوم البيان التالي، أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود،ثم سيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، 2022/7/10م، وذلك بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ما هو سبب الوفاة الأمير تركي بن سعود

أعلن الديوان الملكي العربي عن وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن عبدالعزيز، ثم وقد جاء ذلك في اليوم الأول من عيد الأضحى، الموافق يوم السبت 2022/7/9 م و يوافق 1443/12/10 هـ، ثم أن سبب وفاة الأمير تركي بن سعود بن ، الذي لا تعرف طبيعته حتى الآن ، وهذا لم يؤكده الديوان الملكي العربي أو عائلة آل سعود.

من هو الأمير تركي بن سعود

هو حفيد الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز رحمة الله، وبن الملك الثاني للملكة السعودية الملك سعود بن عبد العزيز، ثم لم يكشف البيان الرسمي للديوان الملكي عن عمره، و اشتعل موقع تويتر في السعودية بتغريدات النعي والعزاء، قبل وبعد بيان الديوان الملكي للأمير الراحل.وكتب الأمير سعود بن تركي بن ثامر آل سعود قبل ساعات من بيان الديوان الملكي: ”إنا لله وأنا إليه راجعون، انتقل لله أخي وابن عمي تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار“.

نعي أقارب الأمير تركي بن سعود

كما نشرت الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود على حسابها في تويتر، صورة الأمير الراحل، مرفقة بنعي: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز واغفر له واسكنه فسيح جناتك، اللهم عوض شبابه في الجنه“.

والجدير بالذكر انه لم يتم الافصاح بشكل رسمي عن سبب وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز، وسوف يقوم موقع ثقفني بنشر كل تطور يحدث في الساعات القادمة.