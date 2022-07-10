نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن 1443 ضمن دفعة شهر يوليو 2022 portal.ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في حساب المواطن وذلك بعد أن تم فتح التقديم برنامج الدعم من جديد عقب صدور أوامر ملكية تقضي بذلك، ومنذ أن تم الإعلان عن إتاحة التقديم شهد الموقع الإلكتروني للبرنامج إقبال كبير من المواطنين الذين ظلوا يترقبون ذلك القرار طوال الفترة الماضية والتي كان لا يتوفر بها التقديم، حيث كانت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ممتلئة بالتساؤلات عن موعد إعادة التسجيل بحساب المواطن حتى تم الإعلان عن ذلك قبل أيام من بداية عيد الأضحى المبارك، وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل التي تساعدكم في تسجيل بياناتكم من أجل الحصول على الدعم الذي يرغب في الاستفادة منه عدد كبير من المواطنين.

التقديم في حساب المواطن 1443 للأفراد والأسر

ويستفيد من برنامج حساب المواطن العديد من الفئات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تشمل الأفراد المستقلين من محدودي الدخل والأسر ذي الدخل المتوسط والضعيف، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات وغيرها من الفئات التي تستحق الدعم، حيث قامت الحكومة السعودية بوضع عدد من المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم حتى يتم قبول الطلب الخاص به، ويتم إضافة اسمه لدى قوائم الاستحقاق من خلال نتائج الأهلية التي يتم الإعلان عنها في كل شهر قبل موعد إيداع الدفعة الجديدة والتي يتم صرفها للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي في حالة كان يوم عمل، أما إذا كان يوم عطلة يتم تأجيل الصرف إلى اليوم الذي يليه.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

ويقوم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن طريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن، ونعلن لكم الخطوات التي يتم من خلالها تقديم الطلب والذي سوف يتم فحصه من قبل القائمين على البرنامج لتحديد مدى أهلية المتقدم واستحقاقه للحصول على الدعم، لذلك يجب قبل أن تقوم بالتقديم أن تتأكد من توافر كافة الشروط المطلوبة بك، كما يجب أيضا أن تدخل كافة البيانات صحيحة وذلك حتى لا يتم رفض الطلب، كما يجب أن تقوم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وخطوات التسجيل كالآتي: