نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن البصمة برقم الجواز في السعودية وشروط وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة ابشر الكثير من خدماتها للمواطنين ومنه كيفية تسجيل البصمة حيث تقوم المملكة فى الفترة الاخيرة بتقديم كافة الخدمات للمواطنين الكترونيا وعملت على تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسوف نوضح بالمقال كيفية تسجيل البصمة وكيفية الاستعلام برقم الهوية او رقم الجواز وشروط التسجيل والعقوبالت للمخالفين عن التسجيل، حيث يتم تسجيل البصمة لجميع المواطنين السعوديين لمن هم فوق سن 12 عام، وعلى جميع الزائرين والمقمين في المملكة بتسجيل البصمة والحجاج والمعتمرين، وفي حالة ترحيل أحد المقيمين في المملكة بسبب البصمة في الحج لن يسمح له بالدخول إلى المملكة إلا بعد 10 سنوات فهي من الأمور الهامة التي يهتم بها الجميع، وتعد مصة ابشر من أكبر وأهم المنصات الحكومية التي تقدم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية. الشروط الواجب توافرها لتسجيل البصمة في المملكة العربية السعودية: يتاروح سن التسجيل للبصمة بدءً من سن 6 سنوات حتى 70 عام وهذا للمقيمين في المملكة، يشترط لمن هم أكثر من 15 عام تسجيل البصمة.

ويشترط أن يتواجد الأب والأم في المملكة العربية السعودية.

كما يشترط الا يكون مسجل بأسم المتقدم على التسجيل او باسم الوافد اية مخالفات مرورية أو غرامات مالية.

ويشترط امتلاك المتقدم بطاقة الهوية الوطنية سارية أو جواز السفر ويشترط أن يكون ساري. عقوبات لمن يتخلف عن تسجيل البصمة: فقد تقرر فرض غرامات وعقوبات لمن يتخلف عن التسجيل البصمة.

وتقرر غرامة مغلظة لمن يقوم بارتكاب جريمة داخل المملكة، يمنع من الدخول إلى المملكة لمدة 3 سنوات.

وتقرر غرامة على المواطن الذي يخالف قوانين الحج يتم ترحيله ويمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. كيفية تسجيل بصمة المعتمرين والحجاج: ادخل على احدى فروع تساهيل.

ثم تقوم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

ثم عليك بالتوجه إلى بوابة تساهيل.

ثم تقوم بملء وإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

ثم تقوم بدفع الرسوم والمصروفات المطلوبة للتسجيل. كيفية الاستعلام عن البصمة برقم الجواز: ادخل على رابط وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر الجوازات.

ثم تقوم بتسجيل الدخول.

ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

انتظر سوف يظهر لك رمز التحقق قم بإدخاله فى المربع المخصص له.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة تسجيل.

بعد ذلك يقوم الشخص المتقدم المستفيد باختيار أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

ثم تقوم باختيار الجوازات.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن البصمة.

ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة عرض.

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