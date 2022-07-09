نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعوديين 60 ألف ريال قرض آهل بدون كفيل بالتقسيط المرن بدون فوائد إضافية وبلا رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة للسعوديين في الوقت الراهن بالمملكة تم توفير قرض آهل بدون فوائد إضافية على المبلغ التمويلي الذي يكون بحد أدنى 18 ألف ريال سعودي بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية الذي نجح في أنجاز العديد من التمويلات الإجتماعية للأفراد كمثل قرض الأسرة أو الزواج أو الترميم كذلك من أجل خدمتهم وتوفير لهم التمويل المناسب في تلك الظروف التي نعيشها وسوف نوضح لكم اليوم تفاصيل قرض منتج آهل السعودي بالمملكة الذي عليه أقبال مرتفع من العملاء السعوديين لما يوفره من مزايا تمويلية متعددة ومنها الحصول على قرض آهل بدون هامش ربح إضافي حتى 60 ألف ريال بالتقسيط الشهري المرن لمدة 60 شهر كذلك بلا رسوم إدارية لجميع المواطنين من خلال بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

كافة الشروط للموافقة على طلب قرض منتج آهل بالمملكة

قرض آهل متاح للمواطنين السعوديين فقط لا غير بموافقة بنك التسليف الذي يعرف حاليًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كذلك يمتاز بالحصول عليه بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية إضافية وبلا رسوم مالية بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين حتى خمسة سنوات ولكن بعد تحقيق جميع الضوابط والشروط كالتالي بكل التفاصيل:

يشترط تمويل منتج آهل إحضار أثبات موافقة الكفيل الغارم السعودي الجنسية من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب هذا القرض ماعدا العامل في القطاع الحكومي يتميز بالحصول على قرض آهل بدون كفيل غارم.

يجب الحصول على قرض إجتماعي سابق من بنك التنمية الاجتماعية مثل قرض الأسرة أو قرض الزواج قبل التقديم عبر الأونلاين على قرض آهل الميسر الآن للسعوديين.

لابد من الإلتزام بالعمر المطلوب عند التقديم الإلكتروني بحد أقصى 70 عام عند التقديم على قرض منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

مزايا تمويل منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة