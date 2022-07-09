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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد يعمل رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1444ه للعاملين في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية تقديم خدمات إلكترونية وتقديم جميع الطلبات للمديرين إلكترونيا ويقوم المدير بقراءة الطلب المقدم من الموظف واعتماده وسوف نتعرف على الكثير من الخدمات التي يقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1444

قدمت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نظام فارس الخدمة الذاتية وذلك لتوفير عدد من الخدمات الذاتية الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت ووقف المعاملات الورقية القديمة ويعمل النظام على خدمة المديرين والموظفين في العملية التعليمية ومعرفة مواعيد صرف الراتب.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1444

لنظام فارس الخدمة الذاتية الجديد عدد من المميزات التي يقدمها وهي كما في التالي:

سهولة التسجيل: يمكن التسجيل وإنشاء حساب جديد بكل سهولة على نظام فارس الخدمة الذاتية.

إمكانية الوصول: يمكن للعاملين في التعليم الاستفادة من خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

توافر البيانات: يمكن لجميع الموظفين والعاملين كتابة جميع البيانات الوظيفية بسهولة ويسر.

الخدمات المتاحة: تقديم عدد كبير من الخدمات المتحدة لتوفير الوقت والجهد للعاملين في وزارة التربية والتعليم.

طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1444

يمكن التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد من خلال الطريقة التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام فارس.

ثم إنشاء مستخدم جديد.

كتابة رقم السجل المدني في مكانه.

تسجيل رقم الإيبان الخاص بالراتب.

كتابة البريد الإلكتروني للمستخدم.

كتابة رقم جوال المستخدم.

إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على مفتاح التنفيذ.

ثم الضغط على تفعيل.

تسجيل رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

كتابة رمز التحقق المرئي.

ثم النقر على إرسال.

تسجيل الدخول نظام فارس الخدمة الذاتية 2022

يمكن تسجيل الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال الطريقة التالي:

التوجه إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

اختيار اللغة العربية.

تسجيل اسم المستخدم.

تسجيل كلمة مرور المستخدم.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على مفتاح تسجيل الدخول.

كيفية تعديل بياناتي في نظام فارس الخدمة الذاتية 1444

عد التعرف على طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد يمكن لجميع موظفي المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية من تعديل البيانات في نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال الطريقة التالية:

الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية.

ثم تسجيل الدخول في نظام فارس.

الضغط على بياناتي.

ثم النقر على البيانات الشخصية.

الضغط على إضافة وإدخال البيانات.

الضغط على حفظ.

إرسال البيانات.

ثم بعد ذلك موافقة المدير على هذه التعديلات الجديدة.

طريقة إرسال الدورات إلى نظام فارس الخدمة الذاتية 1444

لإرسال الدورات إلى نظام فارس الخدمة الذاتية يجب إتباع التالي:

التوجه إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل رمز التحقق المرئي.

الضغط على تسجيل الدخول.

ثم اختيار صلاحية الخدمة الذاتية.

الضغط على التطوير المهني.

التأكد من صحة جميع البيانات.

الضغط على مفتاح حفظ.

ثم النقر على إضافة.

تسجيل بيانات شهادة الدورة.

الضغط على مفتاح حفظ.

طريقة استخراج تعريف بالراتب من نظام فارس 1444

يمكن لجميع الموظفين في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية بطباعة تعريف الراتب الخاص بهم من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية كما في الطريقة التالية:

الذهاب إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية.

ثم النقر على الراتب.

الضغط على خدمات تعريف الراتب.

ثم اختيار نوع تعريف الراتب.

ثم الجهة المرسل إليها الطلب.

ثم تحديد اللغة.

الضغط على التحميل.

خطوات خدمة كشف الراتب في نظام فارس الخدمة الذاتية

يمكن الاستعلام عن كشف الراتب في نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال الطريقة التالية:

الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

إدخال اسم المستخدم.

كتابة كلمة المرور للمستخدم.

تسجيل الدخول للمستخدم.

ثم النقر على صلاحية الخدمة الذاتية.

الضغط على الراتب.

اختيار كشف الرواتب.

خدمة طلب اجازة في نظام فارس الخدمة الذاتية

يقوم نظام فارس الخدمة الذاتية بتقديم عدد من الخدمات المتعلقة بتقديم اجازة مفاجأة وتمديد الإجازة وسوف نتعرف على بعض هذه الخدمات.

خطوات طلب اجازة اضطرارية في نظام فارس الخدمة الذاتية

يمكن طلب اجازة اضطرارية من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية كما في التالي:

التوجه إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

النقر على صلاحية الخدمة الذاتية.

ثم اختيار نوع الإجازة.

الضغط على خدمات طلب الإجازة.

ملئ وتعبئة النموذج.

ثم الضغط على التالي.

خطوات طلب اجازة مرضية بنظام فارس الخدمة الذاتية

يمكن طلب اجازة مرضية عبر نظام فارس الخدمة الذاتية في المملكة العربية السعودية من خلال الطريقة التالية:

التوجه إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

إدخال اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور للمستخدم.

كتابة رمز التحقق المرئي للمستخدم.

ثم تسجيل الدخول للمستخدم.

ثم اختيار صلاحية الإجازات.

ثم الضغط على طلب الإجازة.

ثم الضغط على نوع الإجازة المطلوبة للمستخدم.

تعبئة البيانات وتحديد الإجازة المرضية.

الضغط على مفتاح التالي.

ثم إرسال الطلب للموافقة عليه واعتماده.

طلب تمديد اجازة من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية

يمكن لجميع موظفين المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية من طلب تمديد الإجازة من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

ثم تسجيل الدخول.

ثم النقر على صلاحية الخدمة الذاتية.

الضغط على الإجازات.

اختيار تمديد الإجازات.

ثم النقر على مفتاح إضافة.

الضغط على مفتاح البحث.

ملئ وتعبئة بيانات الطلب.

الضغط على تطبيق.

ثم الضغط على التالي.

النقر على مفتاح إضافة المرفق.

ثم إرسال المرفق المطلوب من النظام.

الضغط على مفتاح التنفيذ.

طريقة حذف إجازة معلقة في نظام فارس

يمكن إلغاء الاجازة من خلال نظام فارس وذلك عبر الطريقة التالية:

التوجه إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

تسجيل الدخول.

ثم اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

ثم النقر على الاجازات.

ثم اختيار إلغاء الاجازة.

الضغط على إضافة.

ثم كتابة البيانات والتفاصيل المطلوبة للمستخدم.

ثم النقر على تطبيق لإرسال الطلب إلى المدير في العمل.

طلب قطع الاجازة في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

يستطيع الموظف في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية بتقديم طلب قطع الاجازة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية وذلك من خلال الطريقة التالية:

الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية.

ثم النقر على صلاحية الخدمة الذاتية.

الضغط على قائمة الاجازات.

ثم النقر على قطع الاجازة.

الضغط على مفتاح إضافة.

كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة للمستخدم.

النقر على تطبيق.

الضغط على التالي.

الضغط على إرسال الطلب.

الاستعلام عن سجل اجازة من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

يمكن لجميع موظفي المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن سجل الإجازة وذلك من خلال الطريقة التالية:

الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

ثم تسجيل الدخول لحساب المستخدم.

الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية للمستخدم.

ثم النقر على الإجازات.

ثم النقر على طلب اجازة.

ثم الضغط على رصيد الاجازات.

قراءة جميع المعلومات التي يقدمهاموقع نظام فارس الخدمة الذاتية.

الاستعلام عن بيان السجل التاريخي للموظف من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية

يتم الاستعلام عن بيان السجل التاريخي للموظف عبر نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال الطريقة التالية:

التوجة إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

ثم اختيار صلاحية الخدمة الذاتية.

الضغط على الاستعلام.

ثم النقر على السجل التاريخي للمستخدم.

الخدمات المتاحة للمدير في نظام فارس الخدمة الذاتية

يمكن لمدير المدرسة الاستفادة من خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية كما في التالي:

خدمة الاستعلام عن الموظف.

خدمة طلب بدل الموظف.

خدمة إبلاغ غياب الموظف.

خدمة الاستعلام عن طلب الموظف.

الخدمات المتاحة للموظف بنظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

يمكن الاستفادة من خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال الخدمات التالية:

طلبات قطع الإجازة.

طلبات تمديد الإجازة.

طلبات تعديل اجازة.

طلبات البدلات.

طلبات مباشرة العمل بعد الإجازة.

طلبات إلغاء اجازة.

طلبات تعديل بداية اجازة.

طلبات كشف الرواتب.

طلبات التقاعد عن العمل.

طلبات بيان خارج العمل.

طلبات بيان السجل التاريخي للموظف.

طلبات بيان الموظف الأساسية.

طلبات الاستعلام عن الطلبات المقدمة والمعلقة.

طرق التواصل مع نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

يمكن لجميع موظفي المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية التواصل مع نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال رقم الهاتف المجاني الموحد (19996) والاستعلام عن جميع معلومات نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1444.

وبذلك نكون قدمنا خدمة التعرف على نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد والتعرف على مميزات نظام فارس وأيضا طريقة طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد وتسجيل الدخول في نظام فارس وكذلك طريقة تعديل بياناتي في نظام فارس وطريقة إرسال الدورات في نظام فارس وخطوات تعريف الراتب وخطوات كشف الراتب في نظام فارس وخدمة طلب اجازة وخطوات طلب الإجازة وتمديدها وطلب إلغاء اجازة والاستعلام عن سجل طلب اجازة والاستعلام عن السجل التاريخي للموظف وكذلك الخدمات المتاحة للمدير وطرق التواصل مع نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد في المملكة العربية السعودية

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