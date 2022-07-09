عروض تمويل الشخصي الراجحي 2022 الشخصي في 30 دقيقة

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عمر شويل - جدة عروض تمويل الشخصي الراجحي 2022 المقدم للأشخاص الغير قادرين من المواطنين أو المقيمين داخل المملكة وهذا بسبب حرص البنك الراجحي على التنمية وازدهار الحياة داخل المملكة، حيث يمكنك الحصول على التمويل شخصي في 30 دقيقة، ويمكنك من خلال هذا التمويل تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية ولذلك نقدم لك عروض التمويل الشخصي المقدمة من البنك الراجحي في خطوات بسيطة.

عروض تمويل الشخصي الراجحي 2022

يقدم بنك الراجحي تمويل للأشخاص لكي يستطيعوا تحمل الأعباء الاقتصادية، ويراعي أن يكون هذا التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولتتمكن من الحصول على هذا التمويل يجب أن تنطبق عليك جميع الشروط والأحكام.

تمويل الراجحي الجديد 2022 إذا كنت مواطن سعودي أو مقيم وتريد الحصول على تمويل من بنك الراجحي يمكنك الاختيار بين نوعين من أنواع التمويل وهما:

أولًا: التمويل الشخصي “وطني” من البنك الراجحي

تمويل الراجحي هو تمويل تستطيع الحصول عليه لتسديد أقساطك الناتجة عن احتياجاتك اليومية مثل تجديد أثاث منزلك أو تسديد مصروفات مدارس أبنائك، ويراعي في هذا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن شروط الحصول على التمويل الشخصي :

يجب أن يكون عمر المتقدم 60 سنة للموظفين، و70 سنة للمتقاعدين.

أن يكون المتقدم يعمل لدى جهة عمل من ضمن جهات العمل المعتمدة لدى البنك.

دخل الموظف ألا يقل عن 2000 ريال، ولا يقل دخل المتقاعد 1900 ريال.

ودخل المقيم لا يقل عن 5000 ريال.

الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي:

بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو الإقامة للعميل المقيم.

وكذلك تعريف الراتب.

تثبيت الراتب.

وأيضًا يقدم نموذج طلب التمويل.

طريقة التقديم للحصول على التمويل الشخصي كالآتي:

الدخول على تطبيق الراجحي موبايل ويمكنك تحميله من هنا. أو عبر الاتصال بنا على الرقم 8001241222. كما يمكنك زيارة أقرب فرع إليك والتقديم فيه. وأخيرًا يمكنك تعبئة نموذج الطلب.

ثانيًا: تمويل بنك الراجحي وطني المرن

وهو تمويل يقدمه البنك للأشخاص المقبلين على التقاعد ومن أهم شروط وطني المرن أن يقدم عليه العميل قبل التقاعد بخمس أعوام، ويمكنك الحصول عليه في حالة توافق الشروط من خلال تعبئة نموذج الطلب من هنا عبر موقعنا الإلكتروني.

ومن خصائص هذا النوع من التمويل الآتي:

متوافق بشكل كامل مع الشريعة الإسلامية.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل 8000 ريال، والحد الأقصى 2 مليون ريال.

مدة التمويل 5 سنوات.

تتم الموافقة الفورية على مبلغ التمويل.

يعطي البنك فترة سماح لتحويل الراتب التقاعدي للبنك.

يقدم البنك للعميل إجراءات ميسرة لجدولة التمويل بعد التقاعد.

حاسبة تمويل الراجحي

ولكي تستطيع حساب قيمة القسط الشهري للتمويل قم بالدخول على الرابط من هنا ثم قم بملء البيانات وأضغط على حساب وسيتم حساب قيمة القسط إلكترونيًا.

المقتطف

تمويل بنك الراجحي للأشخاص الغير قادرين على تحمل عبء الحياة، فيمكنك من خلال هذا التمويل تسديد أقساط أبنائك في المدارس أو تجديد عفش المنزل.

وبهذا نكون تعرفنا على أنواع تمويل بنك الراجحي للأشخاص والشروط التي يجب أن تتحقق للحصول على التمويل وكيفية التقديم.

كم تمويل الراجحي؟

يعطي البنك تمويل يكون معدل السنوية له تبدأ من 2.41%.

كيف احصل على قرض من بنك الراجحي؟

يمكنك الحصول على تمويل من خلال الخطوات الآتي: