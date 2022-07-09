نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على دعم المواشي 1443 وحالات ايقافه وموعد نزول الدعم وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسال الكثير من المواطنين بالمملكة عن موعد نزول دعم المواشي وموعد صرفها حيث وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية توفر العديد من برامج الدعم الخاصة بصغار المزراعين لتطوير المجال الزراعي،واوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الموعد المُقرر الخاص بصرف دعم المواشي فيكون ما بين اليوم الأول من الشهر الميلادي وحتى اليوم العاشر،وسوف نوضح بداخل المقال كيفية التسجيل للاستفادة من دعم وزارة الزراعة ودعم المواشي تحديدا وخطوات الاستعلام عن استحقاق الدعم والشروط الوجب توافرها للحصول على الدعم والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على الدعم،فقد اعلنت وزارة الزراعة عن صرف دعم كل شهر لكافة مُربي المواشي، ولكن بشروط مُعينة تم تحديدها من قبل الوزارة، بالإضافة إلى المتطلبات الآخرى التي تحتاج إليها، ويعد دعم المواشي واحد من أهم تلك المشروعات تقديم دعم مادي للعاملي في هذا المجال وهذا لتحسين الإنتاج وتوفير الاكتفاء الذاتي من منتجات الحيوانية وهذا في ظل الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم المواشي: يكون المتقدم ذو جنسية سعودية، أو حامل لبطاقة تنقل.

يشترط أن يكون مقيم دائم في المملكة.

يبدأ عمر المتقدم من 21 عام.

ضرورة امتلاك المتقدم بطاقة صحية.

ويشترط ألا يكون موقوفًا أو مقيم في أحد مراكز الأيوء.

وكما يشترط أن لا يكون المتقدم محكوم عليه في قضايا أو موقوف.

ويشترط أن لا يكون المتقدم يمتلك عمل في جهة حكومية أو خاصة.

ويشترط أن يكون من صغار مربي الماشية.

وكما يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي خاص وجاري ونشط. الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم في دعم المواشي 1443: مطلوب تقديم صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

مطلوب تقديم وثيقة الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

مطلوب تقديم صورة من البطاقة الصحية.

مطلوب رفع إثبات ترقيم الماشية. كيفية التسجيل في دعم المواشي 1443: ادخل على رابط بوابة إنعام الإلكترونية.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الطلب.

رفع البطاقة الصحية الخاصة بك.

التأ:د من الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالتقديم إلى دعم المواشي.

ضرورة الموافقة بعد التأكد من قرائتها بشكل جيد

كتابة البيانات المطلوبة للتسجيل.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

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