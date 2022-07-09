نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل كمحتاج مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى ومنصة إحسان ومزاياها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك يقدم الكثير من المحتاجين والاسر الفقيرة بطلب لمنصة احسان او الجمعيات التابعة لها للحصول على مساعدة مالية او مساعدات عينية، وسوف نوضح بالمقال اهم شروط المساعدة واهم مزايا منصة احسان وكيفية تقديم الطلب للحصول على المساعدات للاسر المحتاجة ونوضح كذلك كيفية استقبال طلبات الاضاحي من المضحيين، حيث تلعب منصة المساعدات المالية السعودية إحسان دوراً كبيراً في الربط بين المحتاجين للمساعدات المالية والمحسنين من الموسرين، كما تخضع المنصة إلى رقابة العديد من الجهات الحكومية التي تضمن وصول المساعدات للمستحقين، ومع دخول موسم الحج والأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، يُكثر الناس من عمل الخير من خلال التبرع لمساعدة المحتاجين الذين ينطبق عليهم شروط استحقاق المساعدة، فقد بدأت منصة إحسان في استقبال طلبات الأضاحى لكي تُسهل على الحجاج والمضحين أداء النسك دون مجهود أو عناء، وأيضًا يتم توزيعها بطريقة شريعة وفي الأوقات المناسبة لذلك. الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدات المالية من منصة إحسان كمحتاج: على المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية لا غير.

يقوم المتقدم بالذهاب إلى أقرب جمعية تابعة لمنصة إحسان.

ثم تقديم طلب كمحتاج ومتوفر به كافة شروط الاستحقاق للمحتاجين في طالب المساعدات المالية.

ضرورة أن يقدم الشخص المتقدم كافة الأوراق والمستندات التي تُثبت أحقية المتقدم في المساعدة المالية. كيفية استقبال طلبات الأضاحي عبر احسان: ادخل على رابط منصة إحسان الرسمي.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة البرامج ثم اختيار الأضاحي ثم حدد فئة الأضحية.

ثم تقوم بتحديد عددهم ثم تأكد من البيانات ثم أنقر على متابعة.

ثم عليك بملء وكتابة رقم الهاتف ثم أضغط على إرسال وتحقق من المطلوب.

ثم تقوم بادخال وملء البيانات الخاصة ثم حدد الطريقة الخاصة بالدفع.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالتأكد من سداد الرسوم لتأكيد عملية توكيل الأضاحي. اهم مميزات منصة إحسان للأضاحي: تمتاز بتقديم كل المعونة والمساعدة لجميع الأشخاص الراغبين في القيام بذبح الأضحية فهي تُقدم خدمة شرائها وتوزيعها وذبحها والجهة التي تُشرف عليها حكومية وغير جكومية أيضًا.

ومن اهم مزاياها يمكن التبرع بجميع المتعلقات الخاصة بالذبيحة وتوصليها لمستحقيها.

وكذلك تمتاز بسهولة الإجراءات بداية من الشراء وحتى توزيعها. كيفية التسجيل كمحتاج في منصة إحسان: يقوم الشخص المستفيد بالتسجيل من خلال الذهاب إلى أقرب فرع خاص بالجمعية الخيرية التابعة لمنصة إحسان وذلك بهدف تقديم كافة المستندات التي تثبت أنك بالفعل محتاج.

بعد ذلك يقوم المستفيد بضرورة اختيار البرنامج المناسب له حسب إمكانيته ومن ضمن هذه البرامج (فُرجت، رفع مستوى معيشة، خدمة الأيتام، وغيرها من البرامج).

ثم انتظر حتى تقوم الجمعية بدراسة كافة المستندات المقدمة منك لتحديد مدى أهليتك للحصول على المساعدات.

بعد أن تقوم الجمعية بمراجعة الطلب وتقديمه من من خلال منصة إحسان، تقوم بإرسال رسالة تشير إلى مدى أحقية المتقدم في المساعدات المالية وقيمة المبالغ المخصصة لك.

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