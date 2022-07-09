نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آراء الحجاج بالخِدْمَات الطبية في مناسك الحج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخِدْمَات الطبية بمناسك الحج، أشار عدد كبير من ضيوف الرحمن، عن مُدْي سعادتهم الكبيرة التي تنتاب الكثير منهم من استكمال المناسك الخاصة بالحج على الرغْم من تعرضهم لأزمات صحية بعد أن وصلوا إلي المشاعر المقدسة، وكان هذا نتيجة الجهد المبذول قبل بَدْء موسم الحج ومشقة السفر، وقدم العديد من الحجاج شكرهم للحكومة السُّعُودية الرشيدة، على ما تم من اهتمام ورعاية صحية تفوق الوصف لحجاج بيت الله الحرام، معبرين عن سعادتهم بالخدمات التي تم توفيرها من وزارة الصحة للمرضى وتوفير العناية لهم، وسوف نوضح لكم صور ونماذج من آراء الحجاج في الخِدْمَات الطبية بمناسك الحج.

الخِدْمَات الطبية بمناسك الحج

وصف عدد من الحجاج من جنسيات مختلفة مُدْي جودة الخِدْمَات الطبية بمناسك الحج المقدمة لهم خلال أداء المناسك، ومن هذه النماذج ما يلي:

وصف الحاج مدقاش أودين عن بلوغه فرحة كبيرة لا توصف، بعد نجاح عملية جراحية تمت له وهي عملية قلب مفتوح، وقد تم إجراء هذه العملية بمدينة الملك عبد الله الطبية في مدنية مكة المكرمة، وقد أشار إلى أنه قد تعرض لأزمة قلبية حادة كادت أن تفقد حياته، لولا عناية الله سبحانه وتعالى، والسرعة الكبيرة التي تمت من أجل التدخل الجراحي له، وتوافر المهارة لكافة الكوادر الصحية وتوافر الجودة للخدمات الطبية التي تتوفر لجميع المرضى.

حليمة محمد هي حاجة صومالية يصل عمرها 59 عام، قد وجهت شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على ما وجدته من رعاية صحية مميزة بمدينة الملك عبد الله الطبية، فقد تم حجزها في المدينة الطبية نتيجة أزمة قلبية، وتلقت إسعافات طبية ساهمت بفضل الله ورعايته في علاجها.

صادق نياز هو حاج تركي يبلغ من العمر 50، قد تعرض لذبحة صدرية، وقد استقرت حالته الصحية بفضل الله تعالى وبتدخلات طبية ذو خبرة من وحدة العناية المركزة بمستشفى النور التخصصي.

إحصائيات وزارة الصحة خلال مناسك الحج

كشفت وزارة الصحة عن عدد الحجاج الذين قد تلقوا الخِدْمَات الطبية والعلاجية عن طريق المستشفيات السُّعُودية والمراكز الصحية في مدينة مكة المكرمة، وعبر عرفات ومزدلفة، وأيضًا عبر منى والجمرات، وفي مدينة الطائف، فقد وصل عدد الحجاج إلى (78,433) حاج وحاجة وذلك منذ اليوم الأول لأداء مناسك الحج، وشملت الخِدْمَات الطبية عدد متنوع من التدخلات العلاجية منها عمليات قلب مفتوح، وعمليات قسطرة تداخلية قلبية، وخدمات طبية تخص الغسيل الكلوي، وعمليات مناظير جهاز هضمي وتخصصات أخري، وعدد من العمليات الجراحية المتنوعة.