نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من شركة اليسر يصل إلى 20 ألف ريال فترة سداد ميسرة تصل إلى 36 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شركة اليسر يصل إلى 20 ألف ريال سعودي لجميع العملاء من جميع الجنسيات المختلفة في المملكة العربية السعودية يعد من أفضل القروض التمويلية المقدمة من شركة اليسر للايجاره والتمويل كما تتيح الشركة العديد من القروض التمويلية والتي تشمل على تمويل السيارات و الشخصي والعقارات و تقدم العديد من المزايا والخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة و من اهم مزايا التمويل دون الحاجة إلى كفيل سعودي أو دفع رسوم إدارية مع توافر فتره سداد تصل إلى 36 شهرا تتم الموافقة على الطلب من الشركة بعد توافر جميع الشروط الأساسية المطلوبة من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خطوات الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر التمويلية. شروط شركة اليسر للتمويل الشخصي يتطلب الأمر من قبل شركة اليسر للحصول على التمويل الشخصي عدد من الشروط التي يجب توافرها وهي: للحصول على هذا التمويل من شركة اليسر يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أراضي المملكة. ألا يقل عمره المتقدم عن 22 عاما و ألا يزيد عن 60 عاما. كما يجب ألا يقل الدخل الشهر للمتقدم عن 5000 ريال سعودي. هذا التمويل السريع من شركة اليسر متاح للقطاع العسكري حتى سن التقاعد. يتطلب التمويل فترة عمل لا تقل عن ثلاث شهور منذ ألتحاقه بالعمل في القطاع الحكومي أو الخاص. مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر فترة سداد مرنة تصل إلى 36 شهرا.

هذا التمويل الشخصي متاح لجميع العاملين في القطاعات المختلفة دون موافقة الكفيل.

لا يحتاج التمويل إلى عملية تحويل راتب.

التمويل متاح للمواطنين سعوديين الجنسية وكذلك المقيمين في المملكة.

قيمة المبلغ التمويلي المقدم تصل إلى 20,000 ريال في حال أن كان مواطن سعودي و 10000 ريال في حال أن كان مقيم.

في حال رغبة العميل في زيادة المبلغ التمويلي بالنسبة للمقيم بالمملكة يجب توفر موافقة الكفيل.

جميع التمويلات من شركة اليسر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متاح للعميل الحصول على التمويل بموافقة فورية وسريعة.

بداية هذا التمويل الشخصي من 2000 ريال سعودي ويصل حتى 20 ألف ريال سعودي.

لا يلتزم المتقدم بدفع رسوم الإدارية للحصول على التمويل الشخصي. الأوراق المطلوبة للتمويل أحضار كشف حساب بنكى باخر ثلاث شهور تقديم.

صورة واضحة من الهوية الوطنية في حال المواطن السعودي وصورة من إثبات الإقامة في حال اذا كان المتقدم مقيم.

تقديم بيان بالراتب الشهري.

أرفاق كافة المستندات المطلوبة في حالة التقديم الإلكتروني. خطوات الحصول على تمويل شركة اليسر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة اليسر. يجب تسجيل حساب شخصي للمتقدم ثم يقوم بتعيين كلمة مرور لحسابه. ومن ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول للحساب الذي تم إنشاءه. وبعد الضغط على أيقونة التمويل. ثم اختيار تقديم طلب فيختار نوع الطلب والتمويل الذي يرغب في الحصول عليه. يجب إدخال كافه البيانات الشخصية المطلوبة في أماكنها الصحيحة. يتعين على المتقدم رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع الرسمي للشركة. كما يجب أرفاق رقم الجوال الخاص بالمتقدم وتسجيل عنوانه السكنى الخاص به بطريقة واضحة. في النهاية الضغط على إرسال بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات.

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