نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار سعر البنزين في السعودية شهر يوليو من أرامكو وتحديد أسعار البنزين الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار سعر البنزين في السعودية من شركة أرامكو كما هو معتاد يتم إعلان أسعار البنزين وباقي أنواع الوقود المختلفة . في كل شهر وسعر البنزين في السعودية شهر يوليو يتم تحديد فئات اللترات المختلفة . لكي ما يتم التعامل به في اليوم التالي من صدور تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية كذلك يتم عمل المراقبة . بشكل دوري علي كافة محطات البنزين لكي ما يكون هناك الضمان في تنفيذ قرار سعر لتر البنزين المحدد . كما أن تحديد سعر البنزين والوقود بشكل كامل يتم بناءً علي العديد من العوامل المختلفة . منها ما يكون من شركة أرامكو السعودية ومنها ما يكون بعوامل خارجية . حسب ما يتم من قرارات خاصة بمنظمة أوبك العالمية التي تتخذ قرارات بشأن . رفع سعر البنزين أو تخفيضه بناءً علي ما يتم أنتاجه من الدول المنتجة للبنزين . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنعرض كم سعر لتر البنزين وباقي أنواع الوقود من منتجات البترول .

قرار سعر البنزين في السعودية من شركة أرامكو

قبل أن نعرض قرار سعر البنزين في السعودية بشأن كافة أنواع الوقود نستعرض نبذه عن ما حققته شركة أرامكو . في شأن الإنجازات الخاصة بالربع الأول من عام 2022 وحجمها بالمليار ريال سعودي كالآتي :-

صافي الدخل الخاص بشركة أرامكو السعودية 148 مليار ريال . كما أن تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب وأموال الزكاة 279.6 مليار . كذلك التدفقات المالية الحرة المحققة 114.9 مليار ريال سعودي . كما أن صافي النقد الناتج من بيع منتجات البنزين وأنشطة التشغيل 143.3 مليار . أما عن النفقات الرأسمالية بلغ حجمها 28.4 مليار ريال . بلغت توزيعات الأرباح المدفوعة من شركة أرامكو السعودية 70.33 مليار ريال . وقبل أن نعرض سعر البنزين في السعودية شهر يونيو سنعرض إنجازات شركة أرامكو في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة

قرار سعر البنزين في السعودية المحدد من أرامكو وإنجازات مختلفة

ضمن الإنجازات التي تحققها شركة أرامكو تعود بشكل إيجابي علي تحديد سعر البنزين بشكل إيجابي . حيث كلما تم ضخ أنتاج البنزين لدول العالم بما أن السعودية من الدول الأولي في أنتاج البنزين والوقود . حتماً يعود بتخفيض سعر البنزين داخل السعودية وذلك بسبب ما حققته أرامكو من أرباح بيع البنزين . ويتم إعلان تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية وفقاً لذلك العامل كما يتم ضخ الوقود المحلي بجودة عالية . لكي ما يتم خدمة القطاع الصناعي وكل الأعمال التجارية . وغيرها من القطاعات المختلفة بالسعودية كذلك وضعت شركة أرامكو السعودية استراتيجية لضخ البنزين والوقود تهدف في المقام الأول . توفير الوقود ومنتجات البترول بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية . أما عن كم سعر لتر البنزين في السعودية شهر يوليو وباقي أنواع الوقود سنعرضه . في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة بشكل تفصيلي .

أسعار البنزين الجديدة من شركة أرامكو السعودية

قرار سعر البنزين في السعودية شهد ثبات في أسعار البنزين والوقود بنفس الأسعار المعلنة سابقاً كما يلي :-

سعر البنزين في السعودية شهر يوليو فئة 95 بسعر 2.33 ريال سعودي .

فئة 95 بسعر 2.33 ريال سعودي . كما أن سعر لتر البنزين فئة 91 بقيمة 2.18 ريال .

فئة 91 بقيمة 2.18 ريال . أما سعر لتر الكيروسين قيمته ما زالت 0.70 هلله سعودي .

كذلك شهد سعر لتر الديزل ثبات سعره بقيمة 0.63 هلله سعودي .

كما أن سعر لتر الغاز المسال مثل السابق بسعر 0.75 هلله سعودي .

تلك كانت أسعار البنزين الجديدة والغاز والكيروسين كما هي في الشهور السابقة .

وفي حالة أنه تم تغيير سعر البنزين وباقي أنوع الوقود سنوافيكم بمقال جديد عبر “موقع ثقفني” .

قرار سعر البنزين في السعودية السابق إعلانه منذ فترة بثبات أسعار البنزين وباقي أنواع الوقود كما هو بنفس التسعيرة . وليس هناك أي تغييرات صادرة بشأن سعر البنزين أو منتجات البترول المختلفة من شركة أرامكو . وتسعيرة البنزين المستمرة كما هي تم عرضها داخل سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” .