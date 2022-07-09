نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حصولك على سلفة 5000 ريال فورية وبدون تعقيد والشروط والمزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات المالية ذات تقنية وتكنولوجيا عالية الجودة خاضعة تحت إشراف البنك المركزي السعودي، ولطلب قرض سلفة فورية 5000 ريال من منصة سلفة الالكترونية وموافقة خلال ساعات تحول لحسابك الشخصي، حيث تمتاز سلفة بعدة مزايا بدون كفيل وبدون تحويل راتب ومتوافقة مع الشريعة والاحكام وموافقة سريعة وعاجلة، ونوضح اهم مزايا سلفة بداخل المقال وشروط الحصول على سلفة وكيفية التقديم عليها بالخطوات، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية عدد كبير من الخدمات التمويلية للمواطنين بداخل المملكة، وتعد المنصة واحدة من أهم المنصات التي تقوم بتقديم تمويلات متنوعة يستطيع العديد من الأشخاص الاستفادة منها لتمويل مشروعاتهم الخاصة حتى يتمكنوا من البدء بها، أو لأي غرض آخر وذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة. شروط طلب قرض سلفة: يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 18 عام حتى 60 عام ولا يزيد عن ذلك بحد أقصى.

ويشترط أن يكون طالب السلفة يحمل الجنسية السعودية.

ويشترط أن لا يزيد الراتب الشهري الخاص بالشخص المتقدم عن 4000 ريال سعودي.

كما يشترط إذا كنت تعمل في القطاع الحكومي فيلزم أن يكون قد مر على عملك 3 شهور فقط، أما بالنسبة للقطاع الخاص فيلزم أن يكون قد مر 6 شهور حتى تتمكن من صرف مبلغ التمويل.

وكما يشترط أن يكون لدى العميل سجل إئتماني جيد.

من المعروف أن منصة سلفة تمنح قرض بقيمة 5 آلاف ريال سعودي بحد أقصى ويعتبر هذا المبلغ التي يتم صرفة للتمويل. اهم مزايا تمويل منصة سلفة: ومن مزايا سلفة متوافقة مع شروط الشريعة الإسلامية.

لاتحتاج الى تحويل راتب.

يمكنك ان تحصل على التمويل من منصة سلفة الإلكترونية.

إمكانية الحصول على تمويل سلفة بسهولة في إجراءات الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة.

له هامش ربحي تنافسى.

تمتاز سلفة بتقديم تسهيلات كبيرة في السداد.

تحول سلفة كإيداع فوري عقب الموافقة في حسابه البنكي. كيفية التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية: ادخل على رابط منصة سلفة الإلكتروني.

ثم تقوم بادخال رقم الجوال الخاص به ورقم الهوية الوطنية سارية المفعول.

ثم عليك بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام بعد قرائتها جيدا.

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

يقوم المستفيد باختيار طريقة السداد وتحديد عدد الأقساط التي يرغب سدادها للقرض.

انتظر سوف يتم مراجعة جميع البيانات ثم الموافقة وتحويل التمويل لحسابك البنكي.

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