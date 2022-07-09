نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 من وزارة الموارد والتنمية البشرية برقم الهوية لصُرف دعم الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 الذي يبحث عليه الراغبين بالاستفادة على مستحقات الضمان الاجتماعي المطور الذي شهدت بشكل مؤخر تطور كبير في تطور يهدف الى توسيع هيكلة البرنامج وتوصيل مستحقاته إلى اكبر عدد ممكن من المستفيدين الذين يستطيعون اجراء الاستعلام عن حالات استحقاقهم الحصول على الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية والسجل المدني فقط من خلال موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية

رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور 1443

التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور يأتي من ضمن خطط المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى تقديم حياة كريمة لكل فرد من أفراد مجتمعها من أجل الحصول على حياة كريمة ومستوى لائق يعيش به المواطن السعودي فى كل مدينة من مدن المملكة متمتعاً بكامل الرفاهية سواء للمستفيد على معاشات الضمان الاجتماعي المطور او للتابعين له من افراد اسرته، حيث تعمل المملكة على توفير كافة احتياجات مواطنيها سواء من مسكن او توفير رعاية طبية على أعلى مستوى أو توفير معاشات مالية تصرف بصورة شهرية أو بصورة منسقة تحت إشراف وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، لذا نعرض لكم من خلال السطور التالية الان خطوات التسجيل على الضمان الاجتماعي المطور

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بامكانك الان فتح حساب على موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية وإتمام التسجيل على معاشات الضمان الاجتماعي المطور من خلال خطوات التسجيل على تلك المعاشات جاءت على الشكل التالي:-

اولاُ يجب على المتقدم على تلك المعاشات الدخول على موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية واختيار ايقونة التسجيل على معاشات الضمان الاجتماعي المطور

البدء فى تسجيل رقم الهوية بالخانة المخصصة لها

تسجيل رقم الجوال الخاص بالك في الخانة المخصصة لها

تسجيل تاريخ ميلادك

تسجيل كلمة المرور

تسجيل رمز التحقق والنقر على ايقونة تسجيل

على ان يتم استقبال طلب التسجيل الخاص بك ومراجعته على ان يصبح بإمكانكم مراجعة حالة استحقاق الحصول على تلك المعاشات من عدمه من خلال اختيار خانة الاستعلام عن معاشات الضمان الاجتماعي المطور وإجراء الاستعلام عن حالات استحقاق الحصول على تلك المعاشات بالسجل المدني