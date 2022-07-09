انت الان تتابع خبر الداخلية السعودية توجه ضربة قاسية على المقيمين وتعلن عن حملة ترحيل جماعي تستهدف هذه الفئات .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الداخلية السعودية ات الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تم تنفيذها في مناطق المملكة اجمع، وذلك خلال الفترة دد 1 / 12 / 1443 هـ الموافق 30 / 6 / 2022 م الى 7 / 12 / 1443هـ الموافق 6 / 7 / 2022 م، اسفرتت عن هذه النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين ضبتهم الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة أجمع 13 ألفا و 397 مخالفًا، منهم 8388 مخالفًا لنظام الإقامة، و3044 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1965 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 258 شخصًا، 43% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و14% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 87 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 25 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 67 ألفا و 971 وافداً مخالفًا، منهم 64 ألفا و 299 رجلاً، و3672 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 53 ألفا و90 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 5542 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8910 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.