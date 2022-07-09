نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام الجوازات في إجازة عيد الاضحى 1443 ومواعيد الدوام لكل فرع خلال أيام العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم التحديد لأوقات الدوام الخاصة بالجوازات خلال إجازة العيد، حتى يتم تقديم الخدمات للمواطنين وكذلك المقيمين بأي حالة طارئة خلال تلك الفترة، ومواعيد الدوام للجوازات خلال أيام العيد ستكون مختلفة عن بقية أيام العام، وهذا وفقاً للإعلان الرسمي، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم معلومات عن دوام الجوازات في إجازة عيد الاضحى.

دوام الجوازات في إجازة عيد الاضحى

إن الجوازات العامة تستقبل كافة الوافدين والمواطنين بإجازة العيد من الأحد إلى الخميس من السابعة والنصف في الصباح إلى الثانية والنصف ظهراً، وهذا باستثناء الجوازات المتواجدة بالمولات وفقاً للتصريح الرسمي من مديرية الجوازات، وإليكم دوام الأقرع داخل المولات وهي كالآتي:

شعبة الجوازات المتواجدة في ردسي مول هذا الفرع يستقبل الجميع من الخامسة بعد العصر إلى العاشرة في المساء من الأحد إلى الخميس.

فرع الجوازات داخل الصيرفي مول من الأحد إلى الخميس من الخامسة إلى 10 مساءً.

فرع الجوازات بتحلية مول من الأحد إلى الخميس الدوام من الخامسة عصراً حتى العاشرة مساءً.

فرع الجوازات بمول الرمال المتواجد بمدينة الرياض سيكون من الرابعة عصراً حتى التاسعة مساء من الأحد حتى الخميس.

خدمات تقدم من الجوازات خلال العيد

إن مديرية الجوازات العامة قد أعلنت بأنها ستستقبل الحالات الطارئة وفقاً لأوقات العمل المحددة بعطلة العيد والجوازات بهذه الفترة، تقدم الخدمات التي لن تكون متوفرة بالمنصات الإلكترونية سواء كانت منصة أبشر الأعمال وأبشر الأفراد أو منصة مقيم، أي أن كافة الخدمات الإلكترونية التي تتوفر بالمنصات، ولن تقدم في فروع الجوازات خلال أيام العيد.

التواصل مع الجوازات

بإمكانك التواصل مع المديرية التابعة للجوازات عبر خدمة الردود المقدمة بمنصة تويتر، وبإمكانك أن تنتقل للحساب الرسمي، حيث أن مواطنين كثيرين ومقيمين يطرحوا أسئلة ويقدموا الشكاوى للمديرية، ويمكنهم ذلك من خلال البريد الإلكتروني المتاح أيضاً وليس تويتر فقط، عليك فقط أن تحمل تطبيق أبشر وتجري جميع المعاملات الحكومية في أوقات العيد، والموقع خصص لكم مجموعة كبيرة من الأخبار والمعلومات التي تخص الإدارة عبر الرابط.

آخر دوام للجوازات قبل العيد

إن الجوازات تتوقف عن الاستقبال كافة المراجعين بجميع مكاتبها والفروع المتواجدة في السعودية منذ انتهاء الدوام ليوم الخميس 8 ذو الحجة الموافق سبعة يوليو، إلى أن يعود الدوام مرة أخرى ويتم خلال فترة العيد استقبال جميع الحالات الطارئة، التي لا يمكن استخدام منصات الإلكترونية في خدمتها.