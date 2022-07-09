نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كيا في يوليو 2022 من عبد اللطيف جميع للسيارات ومعرفه السيارات والأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كيا في يوليو 2022 تعتبر من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن تلك العروض الحديثة عبر الصفحة الرسمية لشركه عبد اللطيف جميع علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا ثار التساؤل كثيرا عن بعض العروض الأخري التي تم إطلاقها حديثا. والتي تناسب وتلبي جميع احتياجات المواطنين ومن اهم هذه العروض الحديثة عروض فورد الناغي في يوليو 2022 ومعرفه السيارات والموديلات التي شملتهم العروض بالأسعار. كما تم الإعلان أيضا عن برنامج تساهيل عبر الراجحي وتقسيط المشتريات ب0% من المصرف وتعرف علي الشروط. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه السيارات التي شملتها العروض بقسط كل سياره. كما سوف نقوم بتوضيح أيضا قنوات التواصل مع الشركة والحصول علي سياره من العروض.

عروض كيا في يوليو 2022

أعلنت شركه عبد اللطيف جميع عن إطلاقها لمجموعه من العروض الحديثة علي السيارات والتي من ضمنها عروض كيا في يوليو 2022. والتي تتيح فرصه للحصول علي سياره كيا جديده كليا بالتقسيط عبر الشركة. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 1 يوليو 2022 وتنتهي في 5 أغسطس 2022.

عروض عبد اللطيف جميل

كما أعلنت الشركة أيضا عن السيارات التي شملتهم العروض والتي سوف نقوم بتوضيح موديل وقسط السيارة من خلال النقاط الأتية :

بيجاس 2022 LX بقسط شهري 1025 ريال بدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

ريو 2022 Sedan 1.4 بقسط شهري 1341 ريال بدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

سونيت 2022 LX 1.5L بقسط شهري 1456 ريال بدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

سيلتوس 2022 LX بقسط شهري 1710 ريال بدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

سيراتو 2022 L بقسط شهري 1536 ريال بدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض كيا

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت شركه عبد اللطيف عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره من عروض كيا في يوليو 2022. وذلك عن طريق زياره احد فروع الشركة الموجودة بالمملكة أو الاتصال علي رقم مبيعات الشركة وهو 8002442211.