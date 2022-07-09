نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام البنوك في عيد الأضحى 2022.. تاريخ استئناف العمل بكافة البنوك بعد العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المسؤول عن التحديد لدوام البنوك والإجازات هو البنك المركزي الذي يعطي بكافة المعلومات المتعلقة بمصارف السعودية وبنوكها، ومن المعروف بأن الجميع يأخذوا إجازات خلال العيد، ولكن هناك بعض الأشخاص يكونون بحاجة لبعض المعاملات المالية خلال العيد، وبالتالي هناك بنوكاً تكون متاحة والدوام بها مستمر بالعيد كما هو، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم دوام البنوك في العيد.

دوام البنوك في عيد الأضحى

إن البنك المركزي قد حدد فروعاً تستمر في التقديم للخدمات المصرفية بعيد الأضحى وخلال الإجازات الرسمية الجمعة والسبت، وهي البنوك التي تتواجد بالمنافذ الحدودية السعودية، والبنوك المتواجدة بمناطق الكثافة السكانية العالية والبنوك التي تقوم بتقديم خدمات للحجاج بمكة والمدينة، فهذه البنوك لا يمكنها أن تغلق نظراً لأهميتها ولحاجة المواطنين والمقيمين إليها، ولذلك فهي تكون مستمرة بتقديم الخدمات للجميع.

إجازة عيد الأضحى

إن إجازة العيد تمنح لكافة العاملين بالمملكة السعودية، وهي إجازة رسمية يكون مستحقاً لها جميع القطاعات بالمملكة وفقاً للائحة التنفيذية التابعة لنظام العمل بالسعودية، وهذه الإجازة رسمية تكون مدفوعة يحصل عليها جميع الموظفين بأجراً كاملاً دون أن يتم استقطاع أجزاء من رواتبهم، وصاحب العمل الذي يخالف هذه القرارات الموجودة باللوائح يكون معرضاً للمسائلة ويدفع غرامات محددة من الدولة، أما إن كانت طبيعة العمل تتطلب أن يكون الموظفين متواجدين، بداوم جزئي أو كلي خلال أيام العيد فهم يتم تعويضهم براتب إضافياً أو بإجازة أخرى متساوية للإجازة التي لم يأخذها.

عطلة العيد للبنوك بالمملكة السعودية

إن البنك المركزي قد حدد فروع ستكون مستمرة بالعمل خلال أيام العيد وتقدم خدمات مصرفية للجميع، وبالنسبة لبقية البنوك ستكون بإجازة طبيعية مثلهم مثل أي قطاع آخر تبدأ إجازة البنوك 6 يوليو سبعة من شهر ذي الحجة، وتنتهي 13 ذو الحجة 12 من شهر يوليو.

تاريخ العودة للبنوك بعد العيد

إن الدوام الرسمي يبدأ بعد أن تنتهي أيام الإجازات التي تمنح لكافة الموظفين بجميع الدوائر الحكومية، بالإضافة للبنوك والقطاعات الخاصة 13 من يوليو ويوافق وقتها 14 ذو الحجة، فميعاد ابتداء الإجازة هو فقط المختلف، وكذلك عدد أيام الإجازات متفاوت فعلى سبيل المثال إجازة القطاعات الحكومية ثمانية أيام وإجازة القطاعات الخاصة خمسة أيام، وبالنسبة لقطاع البنوك سبعة أيام، أما عن ميعاد انتهائها سيكون موحداً على الجميع.