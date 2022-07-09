نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أعرف” هنا شروط قبول وزارة الدفاع للثانوية | ورابط تسجيل الكليات العسكرية 1444 لخريجي الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع أقتراب بدأ التسجيل الإلكتروني للكليات العسكرية لخريجي الشهادة الثانوية العامة 1444، بدأ البحث عن شروط قبول وزارة الدفاع للثانوية من أجل الالتحاق بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وكانت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قد حددت كافة تفاصيل التقديم من موعد فتح رابط تقديم الكليات العسكرية 1444 لخريجي الشهادة الثانوية، وكذالك الشروط والضوابط العامة للتقديم وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني.

أعلنت وزارة الدفاع عن روزنامة التقديم في الكليات العسكرية، سواء في دورة الضباط الجامعيين أو لخريجي الثانوية العامة، يأتي هذا بعد إعلان نتائج الثانوية لهذا العام من أجل انتقاء أفضل الشباب السعودي للانتساب إليها، ونيل شرف الالتحاق بالكليات العسكرية والدفاع عن تراب الوطن، وفيما يلي أبرز الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التسجيل.

شروط قبول وزارة الدفاع للثانوية 1444/1443

أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية والأصل والمنشأ.

يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم علية في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.

التخصص العلمي يشترط أن لا تقل النسبة المئوية للنجاح عن 80% واجتياز أختبار القدرة العامة بنسبة 60%.

إجتياز أختبار التحصيلي والحصول على درجة لا تقل عن 60% وكذالك إجتياز أختبار الكفايات.

إجتياز كافة الاختبارات والمفحوصات الطبية المقررة والمقابلات الشخصة.

يشترط في المتقدم أن لا يكون متزوج.

تناسق وتناسب الطول مع الوزن بحيث يكون الحد الأدنى للطول والوزن “165سم/52 كجم” والحد الأعلى “188سم/95كجم”.

السن لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام وقت التقديم.

رابط تقديم الكليات العسكرية لخريجي الثانوية

الدخول على رابط بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa .

. الدخول على الخدمات الإلكترونية.

النقر على أيقونة تسجيل وتحديد تسجيل خريجي الثانوية العامة.

تسجيل البيانات المطلوبة في أستمارة التقديم ورفع المستندات.

وأخيراً مراجعة البيانات ثم تأكيدها وإرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند القبول.

كم متبقي على موعد التسجيل الإلكتروني

شروط قبول وزارة الدفاع وأهم التعليمات

كما ذكرنا في صدر المقال عن الشروط الواجب توافرها للتسجيل، شددت وزارة الدفاع عن طريق اللجنة المركزية لقبول الطلاب، على تحري أقصى درجات الدقة في التسجيل للبيانات وضرورة مطابقتها للبيانات مع الجهات ذات الشأن، وإلا سوف يتحمل مسجلها للمسئولية القانونية عن عدم صحة البيانات.