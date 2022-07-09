نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين في المملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي بنك الأهلي، ويعتبر من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية بل يعتبر البنك الأهلي من اقدم البنوك السعودية حيث تم أنشاءه عام 1952 ميلادي، وهو يقدم عدد متنوع من القروض التي يقبل عليها أشخاص كثيره سواء مواطنين أو مقيمين، من بين هذه القروض بنك الأهلي تمويل شخصي والتي تقدم من خلال عدد من الشروط الغير تعقيديه بالإضافة إلى فترة سماح تصل إلى 6 سنوات، هناك أيضا تمويل بنك الأهلي بدون ضمانات وهو احد التمويلات الهامة جدا والتي عليها إقبال كبير جدا، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تمويل بنك الأهلي الشخصي ونعرض لكم أيضا خطوات التقديم على القرض بالإضافة إلى شروط قرض البنك الأهلي.
تمويل شخصي بنك الأهلي
بنك الأهلي السعودي من اكثر البنوك شعبيه داخل المملكة العربية السعودية وهذا لان البنك يقدم مختلف القروض والتمويلات الشخصية منها تمويل شخصي بنك الأهلي، ودائما ما يسعى البنك إلى تطوير خدماته المصرفية والإلكترونية أيضا منها تمويل بنك الأهلي موبايل هذا النوع من التمويل يمكن الحصول عليه من خلال الموبايل ودون الذهاب إلى أي من فروع البنك، بنك الأهلي دائما ما يرغب في مواكبة البنوك العالمية من اجل تقديم افضل الخدمات إلى عملائه سواء من المواطنين أو المقيمين، تمويل شخصي من بنك الأهلي يقدم من خلال عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يريد الحصول عليها، وشوف نتعرف على كل هذه الشروط في السطور القادمة بالإضافة إلى خطوات التقديم على قرض شخصي بنك الأهلي.
كيفية التقديم على تمويل بنك الأهلي الشخصي
- أولا عليكم الدخول على رابط تمويل بنك الأهلي.
- قم بكتابة الاسم الأول والأخير.
- قم بكتابة رقم الهوية الوطنية للسعوديين، ورقم الإقامة للمقيمين.
- قم بكتابة الجنسية.
- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.
- بعدها يمكن الحصول على تمويل شخصي بنك الأهلي.
شروط تمويل بنك الأهلي
- يجب أولا أن يكون العميل احد موظفي احد القطاعين سواء قطاع عام أو قطاع خاص.
- تمويل شخصي بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين.
- يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.
- فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.
- لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.
- تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.
- الحد الأدنى للتمويل الشخصي 500 ريال سعودي، حتى 1,500,000 ريال.
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