نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم استخراج الإقامة المميزة في السعودية وأهم مميزاتها وشروطها لكافة المتقدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأسئلة المطروحة في المملكة العربية السعودية تصاريح الإقامة المميزة ومزاياها، حيث تهدف حكومة المملكة العربية السعودية إلى إنشاء نظام تصريح الإقامة هذا وتبسيط عملية التقديم لأي شخص يرغب في الحصول عليه، ومعرفة الشروط التي حددتها الجهة المسؤولة بمرسوم ملكي والذي وافق عليه المجلس الوزاري السعودي في 14 مايو 2019، وكانت في البداية مستقلة إدارياً ومالياً، وفي السطور التالية نشرح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول ذلك.

ما هي الإقامة المميزة في السعودية؟

إذا كنت تتساءل عن ما هو تصريح الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، فيمكنك دفع تصريح الإقامة هذا سنويًا، وبمجرد استلامك له، لن تحتاج إلى الإقامة في المملكة لفترة من الوقت، لأنه لا يشترط إقامة المتقدم في أراضي المملكة العربية السعودية ومن خصائصها الاتي:-

يتم التعامل مع المستفيدين مثل المقيمين ويخضعون لأحكام قانونية وضريبية مختلفة.

الإقامة المميزة لا تتيح له الحصول على الجنسية السعودية.

تكلفة هذه الإقامة تعتمد على طول الفترة الزمنية، والإقامة إلى أجل غير مسمى هي 800000 ريال وعليك أن تدفع مرة واحدة.

نفقات المعيشة 100،000 ريال في السنة.

فوائد المقيم الدائم في المملكة العربية السعودية

توجد بعض الفوائد أو المميزات التي تعتمد على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية والتي يمكن أن يحصل عليها المتقدم:-

فرصة شراء عقارات سكنية

يمكن للمستفيدين أيضًا شراء وسائل النقل الخاصة بهم

يمكنك أيضًا الحصول على تأشيرة لأقاربك.

الاستفادة من العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فرص الربح من أنواع مختلفة من الأعمال.

تواجد امن على مدخل ومخرج السعودية.

شروط الاقامة الدائمة في السعودية

وجاءت هذه الشروط التي تستدعي إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وفقًا للأتي:-