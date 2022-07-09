نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى حساب المواطن الجديد بعد إعادة فتح التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى حساب المواطن الجديد، حيث صرح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن. انه يتثنى التسجيل في برنامج حساب المواطن لجميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل التي تم نصها ببند نظام حساب المواطن.

كما يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي التسجيل حيث أن حساب المواطن لا يؤثر على الضمان الاجتماعي المطور. وأكدت الجهات المختصة انه يجب على المستفيدين من الضمان بدء التسجيل عبر البوابة الإلكترونية. وذلك لأنه لا يوجد تسجيل تلقائي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ضم مستفيدي الضمان الاجتماعي إلي حساب المواطن

بعد صدور الأوامر الملكية السامية بإعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد 1443، للراغبين في التسجيل. تقدم احد المستفيدين من الضمان بالاستفسار هل يمكن لمتلقي الضمان التسجيل في النظام الجديد بحساب المواطن. كم مدة دراسة الأهلية حساب المواطن.

وقد تم الرد من قبل حساب خدمة العملاء بتويتر انه يتمكن الفرد المستفيد من الضمان التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم الشهري، وذلك لان حساب المواطن لايؤثر على راتب الضمان الحديث. ولا يؤثر على اهلية استحقاق راتب الضمان الشهري.

خطوات تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي في حساب المواطن

وضح حساب خدمة العملاء عبر الصفحة الرسمية بتويتر العالمي، أن التسجيل التلقائي لمستفيدي الضمان متوقف،كما وضحنا رابط التسجيل حساب المواطن الجديد.

ويجب للراغبين من التسجيل بالبرنامج الجديد الدعم الإضافي التسجيل علي النحو التالي:

تسجيل الدخول إلي البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

أنشاء حساب مستخدم جديد من خلال تدوين ” رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد”.

سيتم إرسال رقم مرور عبر الجوال.

قم بتغير كلمة المرور.

في هذه الخطوة يجب إدخال بيانات التسجيل بشكل صحيح.

ثم قم بتحميل الوثائق أن وجدت.

قبل إرسال الطلب يجب التأكد من البيانات المرفقة.

ثم الضغط علي تبويب تسجيل الطلب.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

كشف برنامج حساب المواطن للمستفيدين من الدعم الإضافي أن معرفة القيمة التقديرية للراتب، يتم احتسابها من خلال الحاسبة التقديرية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلي رابط حساب المواطن https://ca.gov.sa.

الضغط علي تبويب تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

يجب النقر على الحاسبة التقديرية.

قم بتحديد حالتك ومن ثم النقر علي أحسب.

يظهر أمامك الآن مبلغ الاستحقاق التقديري.

وقد تم فتح البوابة الإلكترونية في حساب المواطن بالإضافة إلى تسجيل المستحقين من الضمان الاجتماعي بالبرنامج، من قبل راعي الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بالأسر المستحقة للدعم لحمايتهم من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية.