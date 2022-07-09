نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة للمواطنين.. استمرار صرف المكرمة الملكية لحساب المواطن إلى هذا الموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواصل العديد من المواطنين السعوديين الكثير من الاسئلة حول استمرار مكرمة حساب المواطن، وذلك بعد أوامر خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا بصرف راتب إضافي للمستفيدين، وفتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول كيفية التسجيل في الحساب وصرف راتب اضافي.

هل مكرمة حساب المواطن مستمرة

أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا في المملكة العربية السعودية هو ما إذا كان الحساب المدني سيستمر، وسيقوم الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، بمنح رواتب إضافية ومتقدمة لكل شخص مؤهل للحصول على حساب المواطن، وسيستمر هذا وسيتم تقديمه لجميع الأشخاص المؤهلين حتى نهاية هذا العام، سواء المسجلين في القديم أو الجديد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المستفيدين الجدد من الدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية سيدفعون ما يستحقونه في حسابهم المصرفي، وهذا يعني أنه إذا قمت بتقديم طلبك قبل 16 يوليو، فسيتم دفعه في أغسطس من العام المقبل.

كيف تحسب الأجور بحساب المواطن

في المملكة العربية السعودية، يجب على المهتمين بكيفية احتساب الأجور على حساب المواطن ملاحظة أن مقدار الأجور يختلف من أسرة إلى أخرى، مع مراعاة عدد وعمر الأسرة الواحدة من البيانات الشخصية تحديد مقدار الأجور الواجب دفعها والزيادة العامة كان:

يتقاضى رب الأسرة 720 ريال سعودي.

لمن هم فوق سن 18 بقيمة 360 ريال سعودي.

عامل تحت سن 18 بمبلغ قيمته 216 ريال.

إجراءات تسجيل حساب المواطن

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها عند التسجيل في حساب المواطن وهي تتمثل في الاتي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

قم بإنشاء حساب بريد إلكتروني جديد في بوابة البرنامج وقم بتسجيل رقم الهوية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام كلمة المرور المرسلة للمواطنين من الهاتف المسجل.

قم بتغيير كلمة المرور.

تحقق وتأكد من البيانات.

الرجاء تقديم المستندات المطلوبة.

يرجى تعبئة استمارة التسجيل والبيانات المطلوبة.

وفي نهاية مقالنا نكون قد وصلنا معكم إلى كافة التفاصيل الهامة والتي تدور حول صرف الراتب الإضافي وقيمة المبلغ الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين.