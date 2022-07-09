نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي مصرف الراجحي 1444 الشروط والوثائق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي مصرف الراجحي 1444 الذي يشغل محركات البحث جوجل بشكل كبير في الآونة الأخيرة وذلك لأن بنك الراجحي هو واحد من أهم وأكبر الأسماء في عالم البنوك والاقتصاد لما يتمتع به من قيمة كبيرة في السوق.

التمويل الشخصي واحد من أهم الموضوعات التي يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على كل التفاصيل الخاصة بها كذلك طريقة التسجيل بنك الراجحي.لذلك نوضح لكم عبر السطور التالية كل ما يتعلق بالتمويل الشخصي وشروط الحصول عليه وطريقة التقديم وكافة المعلومات التي ترغب في التعرف عليها عن التمويل الشخصي مصرف الراجحي 1444.

التمويل الشخصي مصرف الراجحي 1444

التمويل الشخصي مصرف الراجحي 1444 واحد من أهم الموضوعات التي يرغب في التعرف على تفاصيلها العديد من الأشخاص حيث أن خِدْمَات التمويل الشخصي هي واحدة من أهم الخِدْمَات التي يقدمها مَصْرِف الراجحي لكل عملائها حيث تضمن توفير وتسهيل إقامة الكثير من المشروعات التي تلقى إقبال كبير للغاية من العديد من الأفراد،

سواء مواطنين المملكة أو الوافدين من مختلف الجنسيات وتضمن هذه النوعية من القروض دعم المشروعات وتسديد الرسوم وغيرها من الأمور التي يدعمها التمويل الشخصي.

شروط الحصول على التمويل الشخصي مَصْرِف الراجحي 1444

شروط الحصول على التمويل الشخصي مَصْرِف الراجحي 1444 التي وضعتها إدارة المصرف من أجل تنظيم عملية الحصول على التمويل،

وقد تم وضع مجموعة من الشروط سوف نوضحها في السطور التالية:

يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 عام عند تسديد القسط الأخير من قرض التمويل الشخصي.

الراتب الذي يتقاضاه العميل يَجِبُ ألاّ يقل عن ألفين ريال سعودي شهريًا بالنسبة للمواطنين للسعوديين ولا يقل عن خمسة ألاف جنيه للوافدين من الجنسيات الأخرى.

من الضروري أن يكون العميل يعمل لدى قطاع من القطاعات العامة داخل أراضي المملكة ومضى على عمله فترة تزيد عن ست أشهر قبل تقديم طلب التمويل من البنك.

يجب أن تكون جهة العمل للعميل حاصلة على موافقة من قِبل المصرف من أجل سهولة تحويل الراتب إلى البنك من أجل تيسير عملية تسديد الأقساط وعدم حدوث أي مشكلات في عملية السداد.

بالفيديو طريقة فتح حساب بنك الراجحي عبر الجوال

الوثائق والأوراق المطلوبة من أجل التمويل الشخصي مَصْرِف الراجحي 1444

الوثائق والأوراق المطلوبة من أجل التمويل الشخصي مَصْرِف الراجحي 1444 هي:

خطاب من جهة العمل للعميل تفيد بقيد العميل لدى هذه الجهة لضمان تحويل الراتب وتحصيل الأقساط.

نموذج طلب قرض تابع للراجحي.

الهُوِيَّة الوطنية بالنسبة للسعوديين وأوراق الإقامة بالنسبة للوافدين.

أوراق تحويل الراتب إلى مَصْرِف الراجحي.

خطوات التقديم على التمويل الشخصي بنك الراجحي 1444

خطوات التقديم على التمويل الشخصي بنك الراجحي 1444 وفقًا لقوانين البنك هي: