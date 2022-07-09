نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم السجل بموقع وزارة العمل mlsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم السجل 1443، حيث تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أهم أنواع المساعدات المتكاملة للمواطنين السعوديين التي يتم صرفها للأسر الأقل دخلاً والأسر الذي تعاني من مشاكل اجتماعية تعوقها عن العيش ضمن حياة كريمة، حيث عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توفير موقع إلكتروني خاص بخدمة المواطنين وجميع الأسر السعودية من أجل معرفة كل ما يخص معلومات صرف المساعدة المقطوعة، والتعرف على قيمة مبلغ مقطوعة الضمان الاجتماعي، وسوف نوضح لكل متابعي موقع ثقفني كيفية التعرف على أسماء مستفيدي مقطوعة الضمان وطريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم السجل 1443.

شروط وزارة العمل لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي



يومياً يتساءل المواطنون المستفيدون من صرف المساعدة المقطوعة عن سبب التأخر الكبير في صرف مقطوعة الضمان، إلى أن جاء الرد من وزارة العمل بان التأخير في صرف مبلغ المساعدة، يرجع إلى حرص الوزارة إلى وصول الدعم لمستحقيه من خلال المراجعة الدورية للأوراق المقدمة من المواطنين التي تقوم بصرف المساعدة المقطوعة وفق بعض الشروط ومنها:

عمر أي مستفيد يجب ألا يقل عن 35 عام فقط.

مقطوعة الضمان يتم منحها للأسر الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً لدعم المقطوعة.

ألا يزيد الدخل الشهري عن الحد المانع الذي تصرفه وزارة العمل.

أسر الأرامل والمطلقات وأسر السجناء، وذوي الاحتياجات الخاصة لهم الأولوية في صرف مقطوعة الضمان.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم السجل 1443

يمكن لكل مستحقي الصرف الاستعلام عن مقطوعة الضمان من خلال رقم الطلب، ويتم ذلك من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باستخدام رقم السجل المدني، ثم إدخال رمز التحقق قي المكان المحدد ليتم تحويلك إلى جميع البيانات التي تخص صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي والموعد المحدد لصرفها.

ويعتبر موقع وزارة العمل هو الموقع الوحيد الذي يسمح بالتسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة، ويمكن ألاستفسار من خلال خدمة التواصل الإلكتروني في حالة وجود مشكلة في ألاستفسار عن مقطوعة الضمان.

كيفية التسجيل في المساعدات المقطوعة للمستفيدين الجدد

يمكن لجميع المواطنين الذين تتوافر بهم شروط صرف المساعدة المقطوعة أن يقوموا بالتسجيل للحصول علي مبلغ مالي، ويتم التسجيل بالمقطوعة كالتالي:

الدخول علي موقع وزارة العمل الإلكتروني. التوجه إلى الخدمات العامة للمواطنين. اختيار خدمة التسجيل في المقطوعة الضمان. تسجيل كافة البيانات ثم الضغط علي حفظ الطلب.

رقم الاتصال بوزارة العمل للاستفسار عن المقطوعة



قامت وزارة العمل بتوفير موقع إلكتروني من أجل سرعة التواصل من قبل المواطنين مع الوزارة، وقامت أيضاً بتوفير رقم خدمة عملاء يتم ألاستعلام منه على مدار اليوم خلال أوقات العمل، ويستطيع الجميع الاتصال به لمعرفة جميع المعلومات التي تخص مقطوعة الضمان ومعرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة أيضًا، وتم تحديد رقم خدمة عملاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهو 19911.