نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمواطنين والمقيمين 20 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستطيع جميع المواطنين السعوديين والمقيمين التقديم على التمويل الشخصي التابع إلى شركة اليسر من أجل الحصول على مبلغ ربما يصل إلى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية في حالة تطبيق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل حيث تطلب الشركة توفير الدخل الشهري المناسب الذي يبدأ من 5000 ريال سعودي مع توفير مدة زمنية داخل نطاق العمل لا تقل عن ثلاث أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة العربية السعودية وغير ذلك من الشروط لضمان الحصول على تمويل شخصي فوري بالتقسيط الشهري المرن لمدة ستة وثلاثون شهر بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية كذلك بدون أشتراط دفع رسوم إضافية على المبلغ التمويلي المطلوب بالكامل عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية عام 1443.

شروط الحصول على التمويل المناسب عبر شركة اليسر

هناك بعض الضوابط الواجبة للتمويل ومن ضمنها لابد من التعرف على الحد الأقصى للتمويل الشخصي الأصغر عند التقديم الإلكتروني حيث يصل إلى عشرون ألف ريال سعودي ولكن بشروط محددة من الشركة كذلك لابد معرفة العمر المناسب للتقديم الذي ربما يبدأ من 22 عام على الأقل ولكن بعد موافقة شركة اليسر للتمويل في أراضي السعودية وإليكم جميع التفاصيل والشروط الواجبة للتمويل والمعلن عنها بالشركة كالتالي:

يجب أن يكون المتقدمين عمرهم لا يقل عن 22 سنه فأكثر من ذلك بموافقة الشركة.

الحد الأعلى للتقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر حتى عمر 60 سنه ولكن بخلاف العاملين في القطاع العسكري مسموح لهم التقديم حتى عمر التقاعد بالسعودية.

لابد أن يكون المتقدم يمتلك الحد الأدنى للراتب الشهري المسموح بيه ويساوي 5000 ريال سعودي على الأقل.

توفير مدة على رأس العمل داخل السعودية لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم في السعودية.

المميزات التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية