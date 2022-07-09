الآن Dammam موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الدمام اوقات صلاة العيد في مُدن المملكة 1443

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 2022 ذلك تزامنا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك الذي تم تحديده بناء على الجهات الرسمية المسؤولة في المملكة العربية، فنجد أن عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل تزداد بشكل كبير للتعرف على موعد الصلاة، ومن أهم التساؤلات هي عمليات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 2022 المدينة السعودية الكبيرة، كيفية صلاة عيد الأضحى 2022 وسوق نستعرض الآن موعد أداء صلاة عيد الأضحى في الدمام 2022/1443 هذا العام.
موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 2022
Saudi Arabia موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية || توقيت صلاة العيد في المدينة المنورة مكة وباقي مدن المملكة ونجد أن تحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية، يكون بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، ونجد أنه بناء على المواعيد الرسمية المعلنة بالمملكة العربية السعودية والخاصة بأداء صلاة عيد الأضحى في مختلف المدن السعودية، فنجد أن هناك اختلاف في توقيتات موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية، من محافظة إلى أخرى، وإن كان الفرق يتراوح بين بضع دقائق إلى نحو ساعة في بعضها، وذلك بناءً على فروق التوقيت القائمة بين هذه المدن، ونجد أن موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام هذا العام 1443 تكون في تمام الساعة 05:19 صباحًا، حيث تعتبر صلاة عيد الأضحى واحدة من أهم الشعائر التي يحافظ عليها المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بشكل عام وليس في مدينة الدمام فقط، والتي تقام من خلال المساجد الكبرى الموجودة في المدينة وكذلك في الأماكن المخصص لأداء الصلاة في كل عام، حيث يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام بناء على ما أعلنته المصادر المسؤولة في السعودية يوم التاسع من شهر يوليو 2022، وذلك عقب يوم وقفة عرفة الذي يحل في يوم الثامن من الشهر نفسه، وقد موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المدن السعودية كالتالي:
|مكة المكرمة
|الساعة 6:09 صباحًا.
|الدمام
|الساعة 5:15 صباحاً.
|المدينة المنورة
|الساعة 6:05 صباحاً.
|جدة
|الساعة 6:11 صباحًا.
|لطائف
|الساعة 6:17 صباحاً.
ضوابط أداء صلاة عيد الأضحى 2022 في المدن السعودية
وقد حددت الحكومة السعودية هذا العام تفاصيل ضوابط وإجراءات أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، فقد أعلنت الحكومة رسميا عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المحددة والمتبعة في الدولة، والتي أكدت على ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط كذلك في أداء الصلاة مثل الإجراءات الاحترازية التي تساعد في الحفاظ على سلامة المصلين.
أدعية صلاة عيد الأضحى مكتوبة ومستجابة
- اللهم إنا ذهبنا إلى بابك؛ فلا تردنا إلى منزلنا إلا وأنت غافر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب في الدنيا والآخرة.
- اللهم لك الحمد على البلوغ والتمام.. اللهم لك الحمد يا ربنا أن بلغتنا مشاعرك الحرام، اللهم الشكر لك على كرمك لنا بالحج، والاتجاه للبيت الحرام حاجًا.. اللهم لك الحمد على تطهير القلوب والأبدان في الاتجاه إلى بيتك المحرم الذي باركته ببكة.
- “إلهنا لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك.. تباركت وتعاليت.. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إلهنا إليك توجهنا، بفنائك أنخنا، ومعروفك قصدنا، ولقربك نزلنا.. يا حبيب التائبين.. يا سرور العابدين، يا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين، يا من يتأنى على الخاطئين”
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