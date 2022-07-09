نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع نقداً 200,000 للسعودي والمقيم بلا كفيل وبلا تحويل للراتب وبالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفضل المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية الحصول على تمويل ذات إيداع فوري لمبلغ التمويل وذلك من أجل توفير المتطلبات اللازمة للعملاء من خلال تلك التمويل الكاش الذي يتيح للعميل السعودي وأيضاً المقيم مبالغ مالية بقيمة ربما تصل إلى 200,000 ريال سعودي كحد أقصى كما لا يحتاج هذا التمويل أيضاً إلى ضامن.

إيداع الآن 200,000 للسعودي والمقيم لدى شركة التيسير

يستطيع المواطن السعودي وكذلك المقيم من طلب تمويل شخصي سريع بقيمة مالية تصل إلى 200,000 ريال لدى شركة التيسير للتمويل كما متاح أيضاً تقسيط سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر ولكن هناك بعض الشروط البسيطة التي يشترط توافرها وهي

اشترطت شركة التيسير للتمويل أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام كحد أدنى.

كما اشترطت شركة التيسير للتمويل أن يكون المتقدم السعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي.

كذلك اشتركت أن يكون المتقدم المقيم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

حددت أيضاً شركة التيسير للتمويل فترة عمل المتقدم لا تقل عن 6 أشهر عند التقديم.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

القرض الشخصي من شركة التيسير يتوفر به العديد من المميزات فهو تمويل شخصي كاش فيحصل العميل على موافقة فورية وأيضاً إيداع فوري للتمويل ويتميز أيضاً بالآتي

يمتاز قرض شركة التيسير بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز تمويل شركة التيسير بأنه متاح يشترط وجود كفيل عند التقديم.

يمتاز كذلك تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

يمتاز أيضاً تمويل شركة التيسير بأن العميل يستطيع سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

200,000 ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي لدى شركة التيسير.

تمويل شركة التيسير ذات هامش ربح تنافسي وأيضاً لا يتغير طوال فترة التمويل.

خلال 24 ساعة فقط يتم إيداع قيمة التمويل بعد توافر الشروط والأحكام التى حددتها شركة التيسير.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة التيسير

يحتاج العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية تقديم مجموعة بسيطة من الأوراق اللازمة عند التقديم وهي

الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

أيضاً تقديم العنوان الوطني.

التأمينات الإجتماعية.

كذلك تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهري.

حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

وفرت شركة التيسير للتمويل خدمة للعملاء الذين يريدون الحصول على تمويل الشركة وهي حاسبة التمويل الشخصي والتى تساعد العميل في معرفة قيمة القسط الشهري وذلك من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير ثم الدخول على حاسبة التمويل والتى من خلالها يضع العميل قيمة التمويل ثم تحديد فترة السداد ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة احسب فيظهر للمتقدم قيمة القسط الشهري.